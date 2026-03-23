Un barrio histórico de CABA ofrece departamentos en alquiler a menos de $400.000

Alquilar un departamento en la Ciudad de Buenos Aires es una tarea muy compleja para miles de inquilinos, debido a los aumentos en los alquileres de forma constante. Sin embargo, algunos barrios mantienen precios accesibles que son ideales para mudarse en abril.

El precio de los departamentos, el costo de las expensas, la ubicación con los principales medios de transporte o la cercanía con espacios verdes son algunos de los puntos que se tienen en cuenta al elegir un sitio para vivir.

Uno de los barrios que cumple con todos estos requisitos es Boedo, ubicado en la Comuna 5, atravesada por la línea de subtes E e importantes avenidas como Independencia, Boedo, San Juan y La Plata.

Alquileres baratos en Boedo

Uno de los departamentos disponibles se encuentra en Castro Barros al 1600, entre Inclán y Avenida Juan de Garay, a dos cuadras de Avenida Boedo y a seis cuadras de Avenida La Plata.

El departamento de la calle Castro Barros al 1600.

Se trata de un inmueble de dos ambientes, muy luminoso, con una superficie de 17 metros cuadrados, con cocina independiente, un espacio de living y una habitación. El precio del alquiler es de $350.000 y se suman $82.400 en concepto de expensas.

Otra de las alternativas es un departamento en Inclan 4278, entre José Marmol y Treinta y tres orientales, a una cuadra de Avenida la Plata y a siete cuadras de la estación de la línea E de subte homónima, y a una cuadra de Avenida Juan de Garay.

El departamento de Inclán al 4200.

Este monoambiente de 19 metros cuadrados cuenta con un espacio principal con cocina integrada, placard con buena disponibilidad de guardado y destaca por ser muy luminoso. El precio del alquiler es de $380.000 y se suman 76 mil pesos de expensas.

La tercera opción es un departamento que está ubicado en Balbastro 599, entre Doblas y Senillosa, a dos cuadras de Avenida La Plata, a 10 cuadras de Avenida Directorio y de la estación de subte de la línea E, Avenida La Plata.

Así es el monoambiente a estrenar en la calle Balbastro.

Se trata de un monoambiente a estrenar de 28 metros cuadrados, que cuenta con un ambiente principal equipado con aire acondicionado y una cocina integrada con su respectivo mobiliario. El precio del alquiler es de $400.000 y se suman 40 mil pesos de expensas.