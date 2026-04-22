Departamentos desde $300.000 en el barrio "más antiguo" de CABA que está rodeado de edificios emblemáticos

Aunque encontrar un alquiler económico y funcional en la Ciudad de Buenos Aires suele ser difícil, hay zonas que pueden facilitar la búsqueda. En este sentido, aparece un barrio que ofrece departamentos desde $300.000, con amplia oferta y rodeado de edificios emblemáticos.

Se trata de Monserrat, ubicado en la Comuna 1 y considerado el barrio más antiguo de CABA, junto con San Telmo. Entre sus calles conviven algunos de los edificios más representativos del país, como la Casa Rosada, el Cabildo, la Catedral Metropolitana y el Congreso de la Nación (este último en el límite con Balvanera).

Su ubicación estratégica facilita el acceso al transporte público: está atravesado por avenidas clave como la de Mayo y la 9 de Julio, cuenta con varias líneas de subte (A, C y E) y numerosas líneas de colectivo, que permiten moverse por la Ciudad en pocos minutos.

En ese contexto, aparecen unidades que resultan atractivas para quienes buscan mudarse por primera vez o cambiar de aire. No es un dato menor, en medio de un mercado complejo, con alquileres que vienen aumentando por encima de la inflación y dificultan el acceso a la vivienda.

Alquileres baratos en Monserrat: departamentos desde $300.000



La primera opción en este barrio porteño es un departamento de 30 metros cuadrados cubiertos, ubicado sobre la avenida Belgrano, a la altura de Tacuarí, con un alquiler de $300.000, sin detalle de expensas en el aviso.

Departamento en alquiler por $300.000 en el barrio porteño de Monserrat.

Se trata de una unidad en un piso alto, con ascensor, disposición al frente y orientación norte. Cuenta con cocina equipada con muebles bajo y sobre mesada, living comedor, toilette, un dormitorio con placard empotrado y baño completo.

Además, es luminoso, tiene buena ventilación natural y se encuentra a pocos metros de la estación Belgrano de la línea E de subte.

La unidad se encuentra a metros de la estación de subte Belgrano, de la línea E (Google Street View).

Otra alternativa se encuentra sobre la calle Solís al 600, en un primer piso, con un alquiler de $340.000 más expensas de $135.000. Se trata de una unidad de buenas dimensiones y con servicio de agua caliente central.

Departamento en CABA, por $340.000 de alquiler mensual, más expensas.

En cuanto a las condiciones, el ingreso requiere alquiler y depósito, con actualización cuatrimestral por inflación. El edificio ofrece agua caliente central y el baño cuenta con bañera. Además, está a pocas cuadras de la UADE y de la estación de subte Independencia.

La propiedad está ubicada en un punto estratégico de Monserrat, con cercanía a varias líneas de subte y colectivos (Google Street View).

Una tercera alternativa se encuentra sobre Hipólito Yrigoyen al 1300, entre Santiago del Estero, en un piso 15. Se trata de un monoambiente de 20 metros cuadrados cubiertos, con un alquiler mensual de $400.000, más expensas cercanas a $112.000.

Monoambiente en alquiler por $400.000 mensuales en una zona atractiva de Monserrat.

La unidad, próxima a Plaza del Congreso y al casco histórico, es apta tanto para vivienda como para uso profesional y dispone de placard, kitchenette y servicio de agua caliente central.

Ubicada en una zona céntrica, cuenta con muy buena conectividad: a metros de la línea A de subte y de la avenida 9 de Julio, con Metrobus. Además, tiene cercanía a universidades como UMSA, USAL y Favaloro, y una amplia oferta de comercios en la zona.

El departamento está bien ubicado, a metros del casco histórico (Google Street View).



