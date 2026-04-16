Alquileres desde $390.000 en un barrio porteño "arbolado" que combina calles empedradas y edificios modernos

La Ciudad de Buenos Aires todavía ofrece zonas que conservan un ritmo más "calmo", y este barrio es un ejemplo claro. Con calles empedradas, mucho verde y una creciente oferta de edificios modernos, hay alquileres desde $390.000 que lo convierten en una opción muy buscada.

Ubicado en la comuna 13, Colegiales se destaca por su perfil tranquilo, con casas bajas y una identidad bien residencial, por lo que muchos lo consideran uno de los barrios con mejor calidad de vida de CABA, siendo menos denso y más silencioso que Palermo o Belgrano.

En los últimos años, además, sumó una movida cultural en crecimiento. A eso se agrega su excelente conexión con el Ferrocarril Mitre y varias líneas de colectivo que lo vinculan con distintos puntos de la Ciudad.

En medio de un contexto complejo para acceder a un alquiler económico, con precios que se disparan, Colegiales ofrece departamentos en edificios modernos y económicos. A continuación, los detalles.

Departamentos en alquiler desde $390.000 en Colegiales





La primera alternativa es un monoambiente con un alquiler mensual de $390.000 y expensas de $145.000. Se encuentra en Conde al 1000, en un tercer piso al contrafrente.

Monoambiente en alquiler en Colegiales por $390.000 mensuales.

El edificio cuenta con ascensor y la unidad tiene una superficie de 22 metros cuadrados. Se destaca por su buena luminosidad, baño completo con ducha y bidet, y cocina equipada. Está a pocas cuadras de avenidas clave como Federico Lacroze y Álvarez Thomas, y cerca de la estación Ferrocarril Mitre en Colegiales.

El departamento está a pocas cuadras de avenidas importantes de Colegiales, y cerca de la estación de trenes (Google Street View).

Otra alternativa se ubica en Pedro Ignacio Rivera al 3400, en un segundo piso al frente. El alquiler es de $450.000, con expensas de $100.000, y se trata de un departamento de un ambiente con balcón.

Alquiler en Colegiales por $450.000 más expensas.

La unidad se encuentra a pocos metros del Hospital Pirovano, cerca de la estación Coghlan y de avenidas como Monroe, Balbín y Congreso. Cuenta con un ambiente amplio y muy luminoso, aire acondicionado, termotanque, anafe a gas y baño con ducha.

Para ingresar, se solicita comprobación de ingresos o actividad, garantía propietaria o seguro de caución. El contrato es a 24 meses, con ajustes trimestrales por IPC y seguro contra incendio.

Departamento en alquiler en Rivera al 3400, en pleno Colegiales, cerca de avenidas clave (Google Street View).

En tercer lugar aparece una opción en Amenábar al 1100, con un alquiler de $480.000 y expensas de $120.000. Se trata de un monoambiente amplio, ubicado en una zona muy buscada de Colegiales.

La unidad está dispuesta al frente, lo que permite una buena entrada de luz natural durante gran parte del día. Además, cuenta con balcón, ideal para aprovechar el aire libre con vistas abiertas.

Alquiler de monoambiente por $480.000 mensuales en el "corazón" de Colegiales.

El departamento tiene buena conexión con distintos puntos de la Ciudad, con varias líneas de colectivo, cercanía a la estación José Hernández de la línea D de subte y a la estación Colegiales del Ferrocarril Mitre.

El departamento se encuentra en una zona de Colegiales muy bien ubicada para utilizar el transporte (Google Street View).



