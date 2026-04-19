Departamentos en alquiler por menos de $400.000 en una de las zonas con mejores conexiones en CABA

Alquilar en la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en un desafío para miles de inquilinos debido al aumento sostenido de los precios. Sin embargo, todavía existen zonas con valores más accesibles como el barrio de Liniers, donde es posible encontrar departamentos por menos de $400.000 mensuales.

Además del precio, quienes buscan alquilar priorizan la ubicación: cercanía a medios de transporte, avenidas importantes y espacios verdes. En ese sentido, Liniers se destaca por su conectividad, con accesos rápidos a la Avenida General Paz, la Autopista Perito Moreno y la Avenida Rivadavia, además de su proximidad con el Ferrocarril Sarmiento.

Opciones de alquiler en Liniers

Una de las alternativas más económicas se encuentra en la calle Molina al 1100, a pocas cuadras de General Paz y a unos minutos de la Estación Liniers.

El departamento que no paga expensas en Liniers.

Se trata de un monoambiente de 24 metros cuadrados con cocina integrada y equipado con artefactos eléctricos. El alquiler es de $390.000 y no tiene expensas.

Otra opción está ubicada sobre la calle Ángel Roffo al 7000, a metros de la estación Liniers y de la Avenida Rivadavia.

El departamento a metros de la estación Liniers.

Este departamento cuenta con 27 metros cuadrados, cocina integrada amoblada, placard y balcón. El valor del alquiler es de $400.000, con expensas de $55.000.

La tercera alternativa se ubica en Oliden al 600, cerca de la Avenida Larrazábal. El inmueble dispone de un ambiente con cama rebatible, aire acondicionado frío/calor, cocina equipada y conexión para lavarropas. El alquiler es de $400.000, con expensas de $75.000.

Así es el ambiente con cama rebatible.



