Alquileres desde $300.000 en uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires

Vivir en San Telmo por $300.000 es posible. En medio de la escalada de precios en los alquileres que castiga a los inquilinos, hay departamentos monoambientes que rompen el mercado en uno de los barrios más antiguos y conectados de la Ciudad de Buenos Aires.

El precio de los alquileres, según un informe especializado, representa del 35 al 50 % del sueldo en los hogares por un fuerte aumento en los valores; por tal motivo, estas opciones ganan terreno.

Ubicado en la Comuna 1, junto a Constitución, San Nicolás, Puerto Madero, Monserrat y Retiro, este barrio porteño se destaca por sus calles empedradas, arquitectura colonial y la cercanía con importantes avenidas.

Las tres oportunidades en San Telmo

La opción más económica está en Balcarce 1369, entre Cochabamba y Juan de Garay, a dos cuadras del Parque Lezama.

Así es el departamento en la calle Balcarce.

Es una unidad de 22 metros cuadrados, apta para mascotas, con un valor de $300.000 y expensas de $54.000. Una cifra difícil de encontrar hoy en zonas con acceso directo al Metrobus y el Subte.

La segunda alternativa se ubica sobre Humberto Primo, entre Bernardo de Irigoyen y Tacuarí, a metros de la Avenida 9 de Julio y la estación San Juan (Línea C).

Así es el departamento de Humberto Primo.

Se trata de un monoambiente con cocina separada que se alquila por $370.000. En este caso, las expensas ascienden a $90.000, pero la ubicación es clave para quienes trabajan en el Microcentro.

Para quienes buscan mayor luminosidad, sobre la calle Brasil, entre Huergo y Azopardo, hay una unidad de 23 metros cuadrados por $400.000. El departamento cuenta con cocina integrada y termotanque eléctrico.

El departamento equipado con todo eléctrico en San Telmo.

Aunque el precio es mayor, sigue estando casi $85.000 por debajo del promedio general de la Ciudad. El costo de las expensas aquí es de $156.400, un dato a tener en cuenta en el presupuesto final antes de señar.