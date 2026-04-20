Departamentos desde $420.000 en un barrio porteño con excelente ubicación

Uno de los barrios más particulares de la Ciudad de Buenos Aires, Parque Chas, vuelve a destacarse en el mercado inmobiliario por ofrecer alquileres relativamente accesibles, con buena conectividad y disponibilidad inmediata.

Ubicado en la Comuna 15, este barrio se caracteriza por su trazado urbano en forma de laberinto, único en la ciudad. Además, cuenta con una ubicación estratégica: está atravesado por la Línea B del Subte de Buenos Aires y se encuentra cerca del Ferrocarril General Urquiza, lo que facilita la movilidad hacia distintos puntos del Área Metropolitana.

Alquileres en Parque Chas: opciones desde $420.000

A pesar del fuerte aumento en los precios de los alquileres en CABA, en Parque Chas todavía se pueden encontrar monoambientes con valores competitivos y expensas moderadas.

Monoambiente en Campillo al 3000

Ubicado entre Avenida de los Constituyentes y Barzana, a pocas cuadras de la estación Estación Pedro Arata del tren Urquiza.

El departamento cuenta con un ambiente principal, cocina integrada con anafe eléctrico y balcón al frente que aporta buena iluminación natural.

Precio: $420.000

Expensas: $154.000

Así es el monoambiente de la calle Campillo en Parque Chas.

Departamento en Avenida de los Incas al 5000

Situado entre Andonaegui y General Victoria, a cinco cuadras de la estación Estación De los Incas - Parque Chas de la línea B.

Tiene 25 m² cubiertos, aire acondicionado frío/calor y cocina integrada. No se encuentra amoblado.

Precio: $450.000

Expensas: $131.384

La disposición del monoambiente de Avenida de los Incas.

Monoambiente en Behring al 2500

A metros de avenidas clave como Triunvirato y De los Incas, con acceso inmediato al subte.

El inmueble ofrece 30 m², ambiente funcional, aire acondicionado y equipamiento eléctrico completo.

Precio: $480.000

Expensas: $130.000