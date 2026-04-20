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Lunes, 20 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
VIVIENDA

Departamentos desde $420.000 en un barrio porteño con excelente ubicación

Entre calles enredadas y buena conexión, este barrio porteño sorprende con alquileres más accesibles que otras zonas de CABA.

SGorostiaga

Uno de los barrios más particulares de la Ciudad de Buenos Aires, Parque Chas, vuelve a destacarse en el mercado inmobiliario por ofrecer alquileres relativamente accesibles, con buena conectividad y disponibilidad inmediata.

Ubicado en la Comuna 15, este barrio se caracteriza por su trazado urbano en forma de laberinto, único en la ciudad. Además, cuenta con una ubicación estratégica: está atravesado por la Línea B del Subte de Buenos Aires y se encuentra cerca del Ferrocarril General Urquiza, lo que facilita la movilidad hacia distintos puntos del Área Metropolitana.

Alquileres en Parque Chas: opciones desde $420.000

A pesar del fuerte aumento en los precios de los alquileres en CABA, en Parque Chas todavía se pueden encontrar monoambientes con valores competitivos y expensas moderadas.

Monoambiente en Campillo al 3000
Ubicado entre Avenida de los Constituyentes y Barzana, a pocas cuadras de la estación Estación Pedro Arata del tren Urquiza.
El departamento cuenta con un ambiente principal, cocina integrada con anafe eléctrico y balcón al frente que aporta buena iluminación natural.
Precio: $420.000
Expensas: $154.000

Así es el monoambiente de la calle Campillo en Parque Chas.
Así es el monoambiente de la calle Campillo en Parque Chas.

Departamento en Avenida de los Incas al 5000
Situado entre Andonaegui y General Victoria, a cinco cuadras de la estación Estación De los Incas - Parque Chas de la línea B.
Tiene 25 m² cubiertos, aire acondicionado frío/calor y cocina integrada. No se encuentra amoblado.
Precio: $450.000
Expensas: $131.384

La disposición del monoambiente de Avenida de los Incas.
La disposición del monoambiente de Avenida de los Incas.

Monoambiente en Behring al 2500
A metros de avenidas clave como Triunvirato y De los Incas, con acceso inmediato al subte.
El inmueble ofrece 30 m², ambiente funcional, aire acondicionado y equipamiento eléctrico completo.
Precio: $480.000
Expensas: $130.000

Así es el monoambiente equipado con aire acondicionado.
Así es el monoambiente equipado con aire acondicionado.

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