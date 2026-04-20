Departamentos desde $420.000 en un barrio porteño con excelente ubicación
Entre calles enredadas y buena conexión, este barrio porteño sorprende con alquileres más accesibles que otras zonas de CABA.
Uno de los barrios más particulares de la Ciudad de Buenos Aires, Parque Chas, vuelve a destacarse en el mercado inmobiliario por ofrecer alquileres relativamente accesibles, con buena conectividad y disponibilidad inmediata.
Ubicado en la Comuna 15, este barrio se caracteriza por su trazado urbano en forma de laberinto, único en la ciudad. Además, cuenta con una ubicación estratégica: está atravesado por la Línea B del Subte de Buenos Aires y se encuentra cerca del Ferrocarril General Urquiza, lo que facilita la movilidad hacia distintos puntos del Área Metropolitana.
Alquileres en Parque Chas: opciones desde $420.000
A pesar del fuerte aumento en los precios de los alquileres en CABA, en Parque Chas todavía se pueden encontrar monoambientes con valores competitivos y expensas moderadas.
Monoambiente en Campillo al 3000
Ubicado entre Avenida de los Constituyentes y Barzana, a pocas cuadras de la estación Estación Pedro Arata del tren Urquiza.
El departamento cuenta con un ambiente principal, cocina integrada con anafe eléctrico y balcón al frente que aporta buena iluminación natural.
Precio: $420.000
Expensas: $154.000
Departamento en Avenida de los Incas al 5000
Situado entre Andonaegui y General Victoria, a cinco cuadras de la estación Estación De los Incas - Parque Chas de la línea B.
Tiene 25 m² cubiertos, aire acondicionado frío/calor y cocina integrada. No se encuentra amoblado.
Precio: $450.000
Expensas: $131.384
Monoambiente en Behring al 2500
A metros de avenidas clave como Triunvirato y De los Incas, con acceso inmediato al subte.
El inmueble ofrece 30 m², ambiente funcional, aire acondicionado y equipamiento eléctrico completo.
Precio: $480.000
Expensas: $130.000