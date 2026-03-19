Tres departamentos desde $350.000 por mes en un barrio de CABA con un pulmón verde gigante

Encontrar un alquiler puede resultar difícil por los precios y la alta demanda, pero todavía hay barrios que ofrecen opciones accesibles. Uno de ellos se destaca por tener departamentos desde $350.000, con un entorno de casas bajas y un gran pulmón verde que lo convierte en una alternativa atractiva.

Se trata de Parque Chacabuco, ubicado en la Comuna 7 de la Ciudad de Buenos Aires, "pegado" a Flores. La zona se caracteriza por su identidad barrial y un ritmo más tranquilo, con puntos destacados como el histórico Barrio Cafferata y el Centro Cultural Adán Buenosayres.

El barrio está rodeado por arterias clave como la Autopista 25 de Mayo y avenidas como Directorio, Asamblea y José María Moreno. A su vez, la Línea E del Subte funciona como el principal medio de conexión, complementada por varias líneas de colectivo que facilitan la movilidad en la zona.

En cuanto a los alquileres, predominan los departamentos de un ambiente, con propuestas variadas que se adaptan a distintos perfiles. A continuación, un repaso de las alternativas más económicas.

Alquileres baratos en Parque Chacabuco: opciones desde $350.000





La alternativa más económica en el barrio arranca en $350.000 mensuales, con expensas de $90.000, y corresponde a un departamento de un ambiente con kitchenette ubicado sobre la calle Santander al 1100.

La unidad se encuentra en un segundo piso por escalera y cuenta con hall de entrada, un ambiente amplio y baño con ducha. Se destaca por su cercanía al centro comercial de Asamblea, así como por estar a pocas cuadras del parque.

Monoambiente en Parque Chacabuco, por $350.000 mensuales.

En cuanto a las condiciones, se solicita garantía propietaria en Capital Federal o seguro de caución, un mes de adelanto y un mes de depósito. También es necesario presentar recibos de sueldo con más de un año de antigüedad, mientras que no se permiten mascotas.

El departamento se destaca por estar a metros del Parque Chacabuco y del centro comercial de Asamblea (Google Street View).

La segunda alternativa también corresponde a un monoambiente, en este caso de 21 metros cuadrados, con un valor de $400.000 mensuales y expensas de $95.000. Está ubicado sobre la calle Zuviría al 550, a pocos metros de la Autopista 25 de Mayo y muy cerca de la estación José María Moreno de la Línea E del Subte.

El departamento cuenta con aire acondicionado frío/calor, heladera incorporada y calefactor tiro balanceado, además de conexiones de electricidad, gas natural y servicios completos.

Departamento de un ambiente con buena luminosidad por $400.000 por mes.

El contrato es por dos años, con un mes de adelanto y un mes de depósito. La actualización del valor se realiza de forma trimestral según el índice ICL. Como requisitos, se piden ingresos demostrables, ya sea bajo monotributo o en relación de dependencia, junto con la documentación personal correspondiente.

El alquiler está rodeado de importantes avenidas y bien conectado con la línea E de subte (Google Street View).

Otra de las opciones disponibles se ubica también sobre la calle Zuviría, aunque al 1000, y ofrece una superficie mayor, con 39 metros cuadrados. Se trata de un monoambiente que tiene un valor de $450.000 mensuales y expensas de $115.000.

La unidad está dispuesta al frente y cuenta con un balcón corrido con cerramiento en toda su extensión, además de una cocina independiente. En el ambiente principal dispone de aire acondicionado y un placard de grandes dimensiones.

Monoambiente amplio en Parque Chacabuco por $450.000 mensuales más expensas.

Su ubicación es uno de los puntos fuertes, ya que se encuentra a pocos pasos de la Línea E del Subte (estación Emilio Mitre) y con vista directa al Parque Chacabuco.

El departamento tiene una vista privilegiada al ubicarse justo en frente del Parque Chacabuco (Google Street View).



