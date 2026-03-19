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Jueves, 19 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
ALQUILERES

Tres departamentos desde $350.000 por mes en un barrio de CABA con un pulmón verde gigante

Se trata de alquileres accesibles con distintas características, buena conectividad y cercanía a espacios verdes, ideales para quienes buscan equilibrar precio, ubicación y comodidad en la Ciudad de Buenos Aires.

MCabrera

Encontrar un alquiler puede resultar difícil por los precios y la alta demanda, pero todavía hay barrios que ofrecen opciones accesibles. Uno de ellos se destaca por tener departamentos desde $350.000, con un entorno de casas bajas y un gran pulmón verde que lo convierte en una alternativa atractiva.

Se trata de Parque Chacabuco, ubicado en la Comuna 7 de la Ciudad de Buenos Aires, "pegado"Flores. La zona se caracteriza por su identidad barrial y un ritmo más tranquilo, con puntos destacados como el histórico Barrio Cafferata y el Centro Cultural Adán Buenosayres.

El barrio está rodeado por arterias clave como la Autopista 25 de Mayo y avenidas como Directorio, Asamblea y José María Moreno. A su vez, la Línea E del Subte funciona como el principal medio de conexión, complementada por varias líneas de colectivo que facilitan la movilidad en la zona.

En cuanto a los alquileres, predominan los departamentos de un ambiente, con propuestas variadas que se adaptan a distintos perfiles. A continuación, un repaso de las alternativas más económicas.

Alquileres baratos en Parque Chacabuco: opciones desde $350.000

La alternativa más económica en el barrio arranca en $350.000 mensuales, con expensas de $90.000, y corresponde a un departamento de un ambiente con kitchenette ubicado sobre la calle Santander al 1100.

La unidad se encuentra en un segundo piso por escalera y cuenta con hall de entrada, un ambiente amplio y baño con ducha. Se destaca por su cercanía al centro comercial de Asamblea, así como por estar a pocas cuadras del parque.

El barrio está rodeado por arterias clave como la Autopista 25 de Mayo y avenidas como Directorio, Asamblea y José María Moreno. A su vez, la Línea E del Subte funciona como el principal medio de conexión, complementada por varias líneas de colectivo que facilitan la movilidad en la zona.En cuanto a los alquileres, predominan los departamentos de un ambiente, con propuestas variadas que se adaptan a distintos perfiles. A continuación, un repaso de las alternativas más económicas.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Alquileres baratos en Parque Chacabuco: opciones desde $350.000 La alternativa más económica en el barrio arranca en $350.000 mensuales, con expensas de $90.000, y corresponde a un departamento de un ambiente con kitchenette ubicado sobre la calle Santander al 1100.La unidad se encuentra en un segundo piso por escalera y cuenta con hall de entrada, un ambiente amplio y baño con ducha. Se destaca por su cercanía al centro comercial de Asamblea, así como por estar a pocas cuadras del parque.Monoambiente en Parque Chacabuco, por $350.000 mensuales.
Monoambiente en Parque Chacabuco, por $350.000 mensuales.

En cuanto a las condiciones, se solicita garantía propietaria en Capital Federal o seguro de caución, un mes de adelanto y un mes de depósito. También es necesario presentar recibos de sueldo con más de un año de antigüedad, mientras que no se permiten mascotas.

El departamento se destaca por estar a metros del Parque Chacabuco y del centro comercial de Asamblea (Google Street View).
El departamento se destaca por estar a metros del Parque Chacabuco y del centro comercial de Asamblea (Google Street View).

La segunda alternativa también corresponde a un monoambiente, en este caso de 21 metros cuadrados, con un valor de $400.000 mensuales y expensas de $95.000. Está ubicado sobre la calle Zuviría al 550, a pocos metros de la Autopista 25 de Mayo y muy cerca de la estación José María Moreno de la Línea E del Subte.

El departamento cuenta con aire acondicionado frío/calor, heladera incorporada y calefactor tiro balanceado, además de conexiones de electricidad, gas natural y servicios completos.

Departamento de un ambiente con buena luminosidad por $400.000 por mes.
Departamento de un ambiente con buena luminosidad por $400.000 por mes.

El contrato es por dos años, con un mes de adelanto y un mes de depósito. La actualización del valor se realiza de forma trimestral según el índice ICL. Como requisitos, se piden ingresos demostrables, ya sea bajo monotributo o en relación de dependencia, junto con la documentación personal correspondiente.

El alquiler está rodeado de importantes avenidas y bien conectado con la línea E de subte (Google Street View).
El alquiler está rodeado de importantes avenidas y bien conectado con la línea E de subte (Google Street View).

Otra de las opciones disponibles se ubica también sobre la calle Zuviría, aunque al 1000, y ofrece una superficie mayor, con 39 metros cuadrados. Se trata de un monoambiente que tiene un valor de $450.000 mensuales y expensas de $115.000.

La unidad está dispuesta al frente y cuenta con un balcón corrido con cerramiento en toda su extensión, además de una cocina independiente. En el ambiente principal dispone de aire acondicionado y un placard de grandes dimensiones.

Monoambiente amplio en Parque Chacabuco por $450.000 mensuales más expensas.
Monoambiente amplio en Parque Chacabuco por $450.000 mensuales más expensas.

Su ubicación es uno de los puntos fuertes, ya que se encuentra a pocos pasos de la Línea E del Subte (estación Emilio Mitre) y con vista directa al Parque Chacabuco.

El departamento tiene una vista privilegiada al ubicarse justo en frente del Parque Chacabuco (Google Street View).
El departamento tiene una vista privilegiada al ubicarse justo en frente del Parque Chacabuco (Google Street View).


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