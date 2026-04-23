Triste realidad: 6 de cada 10 inquilinos se endeudan o usan ahorros para pagar el alquiler

Cada vez son más las familias que se endeudan para poder pagar el alquiler de viviendas. Es que en 2025, el 57,6% de los inquilinos debió utilizar alguna estrategia financiera para sostener sus gastos, ya sea endeudamiento o ahorros, según lo reveló un informe realizado por la Fundación Tejido Urbano. El dato marca una suba sostenida desde el 46,2% registrado en 2022.

De acuerdo con el estudio, también aumentó el uso de crédito bancario ya que pasó del 10,6% al 18,1% en el mismo período.

La situación es aún más delicada en el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires, donde el 63,2% y el 69,7% de los inquilinos, respectivamente, recurre a alguna estrategia financiera para sostener su economía doméstica, por encima del promedio nacional.

En esas zonas, las familias que utilizan préstamos bancarios llegan al 18,7% en el AMBA y al 17,9% en la Ciudad.

El 57,6% de los inquilinos debió utilizar alguna estrategia financiera para sostener sus gastos.

"Cuando el alquiler se financia con crédito, dejamos de hablar de un problema habitacional para hablar de una espiral de insolvencia", alertó Matías Araujo, investigador de la fundación.

Recalcó, además, que a diferencia de otras obligaciones, los compromisos bancarios no pueden postergarse sin consecuencias, lo que empuja a las familias a recortar en rubros esenciales.

"Para no caer en mora con el banco, empiezan a recortar en lo que sí es flexible como la calidad de la alimentación, la salud o la educación de los hijos", apuntó.

Según indica en su página web, la Fundación Tejido Urbano "trabaja para transformar la realidad habitacional de Argentina". "Impulsamos investigaciones, la difusión de buenas prácticas y el desarrollo de nuevas herramientas. Buscamos transformar nuestras ciudades y garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todos", expresaron.