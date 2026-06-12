"Estoy partida al medio": una jubilada no sabe cómo afrontar la renovación de su alquiler, que aumenta un 133%

La asfixia económica para quienes no son propietarios y deben alquilar una vivienda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sumó un nuevo indicador de alerta.

De acuerdo con un relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), las expensas experimentaron una escalada tan pronunciada que, en mayo pasado, llegaron a representar hasta un 23% del valor total de un alquiler.

El mismo informe privado revela que el pago mensual para un departamento de tres ambientes en la Ciudad de Buenos Aires ya se ubica en promedio en $1.000.000, una cifra que traza una frontera cada vez más infranqueable para los ingresos medios.

Ese panorama fue refrendado en diálogo con cronica.com.ar por Glenda Gómez, presidenta de la asociación civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno.

Gómez confirmó la rigurosidad de los datos del sondeo. "Esa información, lamentablemente, es correcta", sostuvo consultada al respecto.

Advirtió además que el peso creciente del alquiler, sumado a los gastos cotidianos y el importe de los servicios esenciales, está empujando a miles de familias a situaciones de morosidad extrema y, en el peor de los casos, al desalojo indirecto ante la imposibilidad de afrontar los costos fijos.

"Es imposible pagar un alquiler hoy. Hay una crisis habitacional muy grande. La situación económica está muy difícil. Los sueldos no suben como están aumentando los alquileres cada tres meses. Aumenta el alquiler y suben también las expensas. Y los que no tienen expensas deben afrontar los servicios, que también escalan", manifestó la dirigente, quien arrienda un departamento de dos ambientes situado en el partido bonaerense de San Isidro y paga $600.000.

Gómez añadió que las inmobiliarias, para poder ingresar a un domicilio, "piden tres salarios de Comercio". Para este junio, el sueldo mínimo de ese sector está en $1.233.585 brutos.

Un caso desesperante

María es una jubilada que cobra el haber mínimo y tiene una hija discapacitada, quien es madre de dos chicos.

María alquila una casa de tres ambientes situada en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

En conversación con cronica.com.ar, contó que está desesperada porque la llega la renovación del alquiler de la propiedad y le resulta inalcanzable el dinero que le pide la dueña.

"Estoy terriblemente asustada y desesperada. Mi contrato (de alquiler) se vence en agosto (próximo). Estoy pagando $429.000 y la dueña me pide para la renovación que abone mensualmente $1.000.000. Vivo en una zona precaria", dijo María.

La mujer detalló que, para sumar ingresos, recicla botellas y las convierte en damas antiguas para después venderlas, en tanto que su hija hace budines con el fin de comercializarlos.

"Estoy arruinada, partida el medio. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Préstamos para jubilados no hay. Y las inmobiliarias no quieren alquilar a los jubilados porque dicen que no se les puede cobrar ni hacer juicio", finalizó María.

Por Juan Bernardo Domínguez/X/@juanbjd.