En marzo, una familia tipo necesitó casi $1.500.000 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que una familia de cuatro integrantes necesitó $1.434.464 para no caer bajo la línea de pobreza durante el mes de marzo de 2026.

Este valor corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y servicios esenciales, y que registró un incremento mensual del 2,6%, ubicándose por debajo del índice general de inflación del periodo.

Por otro lado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de la indigencia, alcanzó un valor de $658.011 para el mismo grupo familiar.

Este indicador, que contempla exclusivamente las necesidades kilocalóricas y proteicas básicas, experimentó un encarecimiento del 2,2% respecto a los datos relevados en febrero de este año.

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Las canastas básicas alimentaria y total aumentaron 2,2% y 2,6% en marzo de 2026 con relación a febrero, respectivamente, y 32,8% y 30,4% interanualhttps://t.co/FQLUb5MggT pic.twitter.com/qTkw5eAWon — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026

Umbrales de ingresos por persona

El reporte del organismo estadístico también detalló los ingresos necesarios para individuos adultos de forma aislada.

Para un solo adulto mayor de edad, la línea de pobreza se estableció en un ingreso mensual de $464.228.

En cuanto a la situación de extrema vulnerabilidad, el informe técnico precisa que una persona es considerada indigente si sus ingresos se ubican por debajo de los $212.949.

El INDEC subrayó además que, en términos interanuales, la CBT acumuló un alza del 32,8%, mientras que la CBA registró un incremento del 30,4% frente al mismo mes del año anterior.

Disparidades en el territorio nacional

El encarecimiento del costo de vida no fue uniforme en todo el país.

Según el relevamiento oficial, la región del Noreste registró la inflación más alta del territorio con un 4,1%, superando el promedio nacional de marzo.

En el extremo opuesto, la Patagonia fue la zona que presentó el menor incremento en el costo de vida el mes pasado, con una variación del 2,5%.

Estas cifras se dan a conocer en un contexto donde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general para el tercer mes de 2026 cerró en un 3,4%, marcando la dinámica de los ingresos familiares frente a la evolución de los precios minoristas.