En mayo, una familia tipo necesito casi $1.500.000 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó el informe de valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) correspondiente a Mayo de 2026 para la región del Gran Buenos Aires.

Los datos oficiales reflejan que un hogar tipo conformado por cuatro integrantes requirió ingresos por $1.498.741 para cubrir la CBT y evitar caer bajo la línea de pobreza, mientras que el umbral de la indigencia para ese mismo grupo familiar se posicionó en $681.246.

#DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para superar el umbral de pobreza en mayo de 2026: 2,0% más que el mes previo https://t.co/Vu1B2iEEH5 pic.twitter.com/Im2wb4Id1M — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 11, 2026

Los umbrales para el adulto equivalente

Los valores de referencia individuales que determinan los límites de vulnerabilidad socioeconómica mostraron incrementos mensuales diferenciados durante el quinto mes del año.

La Canasta Básica Alimentaria, que mide exclusivamente los requerimientos energéticos mínimos para la subsistencia, aumentó un 2,4%, situando la línea de indigencia para un adulto equivalente en $220.468.

Con este ajuste, la CBA acumuló una suba del 15,6% en el año y un 36,2% en la medición interanual.

Por su parte, la Canasta Básica Total -que incorpora bienes y servicios no alimentarios esenciales como transporte, vestimenta y educación- avanzó un 2,0% con respecto al mes anterior.

De esta manera, el ingreso mínimo que requirió un adulto equivalente para no ser considerado pobre se estableció en $485.030, acumulando un alza del 14,5% en lo que va del año y un 34,9% en la comparación interanual.

Requerimientos económicos según la composición del hogar

La demanda de ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas mensuales de la población varió sustancialmente según la estructura y cantidad de miembros de cada grupo conviviente relevado por el organismo estadístico nacional:

Hogar de 3 integrantes: Compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años. Necesitó $542.351 para cubrir la línea de indigencia y $1.193.173 para superar el umbral de pobreza.

Hogar de 4 integrantes: Compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años. Requirió $681.246 para la CBA y $1.498.741 para la CBT.

Hogar de 5 integrantes: Compuesto por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años. Demandó un presupuesto mínimo de $716.521 alimentario y $1.576.346 total.

Evolución histórica del comportamiento de las canastas

El gráfico de variaciones porcentuales mensuales elaborado por la entidad estadística expone que la CBA (2,4%) cortó la tendencia de desaceleración que traía el mes previo, cuando había marcado un mínimo del 1,1% en abril.

No obstante, se mantiene lejos del pico del 5,8% registrado en enero.

En contraposición, la CBT (2,0%) profundizó su desaceleración con respecto al 2,5% del mes anterior, encadenando cuatro meses consecutivos a la baja desde el máximo anual del 3,9% medido en el primer mes del año.