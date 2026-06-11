En mayo, la inflación de alimentos alcanzó el 2,5% y superó al nivel general

La inflación en la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicó en el 2,5% durante mayo de 2026, posicionándose 0,4 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general, que marchó al 2,1% según el informe técnico del INDEC.

De esta manera, el rubro de mayor incidencia en los sectores de menores recursos consolidó una variación acumulada del 16,2% en lo que va del año, una cifra que supera por 1,5 puntos a la media nacional del mismo período (14,7%).

Impacto geográfico y los productos con mayores alzas

El comportamiento del sector alimentario mostró marcadas diferencias según las distintas regiones del país.

El Gran Buenos Aires (GBA) encabezó los incrementos mensuales con una suba sectorial del 2,8%, seguida por la región Pampeana (2,3%), el Noreste y Noroeste (2,1%), la Patagonia (2%) y Cuyo (1,9%).

El salto inflacionario dentro de la canasta estuvo liderado por el segmento de los productos estacionales, especialmente las verduras y los lácteos. Los diez alimentos que registraron los mayores aumentos con respecto al mes de abril fueron:

Tomate redondo: 62,8%

Lechuga: 14,3%

Papa: 12,9%

Cebolla: 10,2%

Galletitas de agua envasadas: 9,2%

Batata: 6,8%

Dulce de leche: 5,8%

Manteca: 5,7%

Leche fresca entera en sachet: 5,4%

Queso sardo: 4,6%

Otras subas que se posicionaron por encima de la inflación general incluyeron a las salchichas y el queso cremoso (+4,4%), el azúcar (+4,4%), el aceite de girasol (+3,8%) y el pan de mesa (+3%).

Alimentos que registraron deflación en el mes

En contraposición a las subas de las verduras, el relevamiento oficial del organismo estadístico detectó una sensible baja en los precios de los cítricos y en varios de los cortes de carne vacuna más consumidos, lo que ayudó a amortiguar el índice final del rubro.

Los productos que anotaron variaciones negativas en comparación con el mes previo fueron: