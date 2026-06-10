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Miércoles, 10 de junio de 2026

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EXPECTATIVA

Este jueves se conocerá la inflación de mayo: la estimación de las consultoras privadas

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará el IPC del quinto mes del año. Se espera que no perfore el piso de 2%.

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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este jueves la inflación de mayo, la cual se habría vuelto a desacelerar aunque seguiría estando por encima del 2%

Distintas consultoras estiman que en mayo se habría marcado una nueva desaceleración, por lo que acumularía dos meses seguidos con una tendencia a la baja.

Cuáles son las estimaciones de las consultoras privadas

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,3%, registrando los principales aumentos en los rubros equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%) y restaurantes y hoteles (2,9%). La variación interanual fue estimada en 33,4%.

El economista senior de la consultora, Gonzalo Carrera, precisó que "para mayo, captamos una baja en la inflación, ayudada por mayor estabilidad en carnes, nafta y ropa", aunque alertó que "la subyacente se aceleró a 2,5%".

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,7% y el índice general avanzó 2,4%, sosteniendo que "en mayo convergieron los aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados al arrastre de meses previos (salud y educación)".

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,1% en mayo. De esta manera, calculó que la variación de precios en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, "mostrando un leve ascenso respecto del mes pasado".

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,2% en mayo, siendo "el menor desde octubre del año pasado". De esta manera, calcularon que el IPC anual habría marcado un 33,3%.

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