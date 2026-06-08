La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,1% en mayo: acumula 14% en lo que va del año

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró una suba de 2,1% durante mayo, según los datos oficiales del Instituto de Estadística y Censos porteño. El resultado implica una desaceleración respecto del 2,5% de abril y del pico de 3,0% alcanzado en marzo. En lo que va del año, el acumulado llegó a 14,0%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,1%.

El dato cobra relevancia de cara al IPC nacional, que el INDEC publicará el próximo jueves 11 de junio a las 16 horas, y que también se espera que muestre una desaceleración tras el 2,6% registrado en abril.

Qué impulsó la suba

Cuatro divisiones explicaron casi el 65% del incremento mensual: alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, agua y servicios básicos, salud y educación.

Alimentos subió 2,8% en el mes, con verduras, tubérculos y legumbres a la cabeza con un alza de 14,5%. Leche, lácteos y huevos avanzaron 3,7% y pan y cereales, 2,6%. Las frutas bajaron 3,4% y compensaron parcialmente el resto. Salud trepó 3,0%, impulsada por las cuotas de la medicina prepaga, mientras que educación subió 3,1% por los aumentos en establecimientos de enseñanza formal. Vivienda y servicios básicos marcó 2,2%, traccionado por alquileres, expensas y tarifas de agua.

Regulados, los que más subieron

Por componentes, los servicios aumentaron 2,2% mensual y acumulan 36,2% interanual, por encima de los bienes, que subieron 2,0% en el mes y 27,9% en doce meses. Entre los subíndices, los regulados lideraron con 2,8% mensual y 40,9% interanual, con fuerte peso de prepagas, educación y agua. La inflación subyacente se ubicó en 2,1% mensual y 32,1% interanual.

En el acumulado de los últimos doce meses, transporte encabeza con 47,0% de suba interanual, seguido por vivienda y servicios básicos con 37,5% y salud con 31,9%.