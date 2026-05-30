Inflación: consultoras privadas pronostican una nueva desaceleración en mayo, pero se mantendrá por encima del 2%

Distintas consultoras privadas del país confirmaron que habrá una nueva desaceleración en el índice de inflación de mayo, aunque seguirá ubicada por encima del 2%.

Se trata de la segunda desaceleración consecutiva que tendría el IPC, tras el pico en el IPC de marzo, que se posicionó en 3,4%.

Cabe destacar que el dato oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) se conocerá recién el jueves 11 junio, mientras que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires -que suele funcionar como un adelanto del IPC general- se difundirá el lunes 8 del mismo mes.

Las consultoras privadas más reconocidas del país confirmaron que habrá una nueva desaceleración

Así, las proyecciones confirman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oscilará entre un 2,2% y 2,5%.

El resultado más positivo fue de la Fundación Libertad y Progreso: "Hacia el cuarto jueves de mayo (sin incluir los últimos días del mes), nuestra proyección para el IPC Nacional se ubica en 2,1%. El rubro de mayor incidencia es Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aceleró respecto a marzo y corrió al 3,4% mensual, aportando 0,8 puntos porcentuales (p.p.) al nivel general", contó el economista Julian Neufeld.

Por su parte, EcoGo estima que el IPC del quinto mes fue de 2,2% al igual que C&T Asesores Económicos, que hasta el momento registran una variación similar a la primera. En la misma línea queda LCG, en donde explican que los componentes estacionales y regulados tuvieron menor presión en el índice general.

Un poco más alto la ubica Equilibra, con el 2,3%, donde el principal impuslo provino de los precios estacionales (3,6%). "Aunque la suba mensual de precios descendería 0,3 p.p. respecto del registro de abril, la medición interanual treparía a 33,4%, es decir, un p.p.por encima del dato de abril", precisó Lorenzo Sigaut Gravina.

El dato más alto lo tuvo Analytica, la cual ascendió al 2,5% para mayo. "Alimentos y bebidas muestra una aceleración en las últimas semanas, alcanzando un 2,5% en el promedio de cuatro semanas. Se observaron aumentos marcados en verdulería, lo que podría implicar que los precios estacionales no contribuyan de manera tan favorable como ocurrió en abril", dijo Rosario Vidaurreta, economista de la consultora.

En tanto que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central pronosticó una inflación del 2,3%.