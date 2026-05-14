En el foco de la polémica, Manuel Adorni celebró que "la inflacion retoma su sendero a la baja"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró este jueves a través de sus redes sociales los datos difundidos por el INDEC, afirmando que la inflación de abril fue de 2,6%.

Según el funcionario, esta cifra representa el registro más bajo para un cuarto mes del año desde 2017, excluyendo el periodo de aislamiento por la pandemia en 2020. Sendero a la baja y canasta básica

La inflación de abril fue de 2,6%, la más baja para un mes de abril desde 2017, excluyendo -por supuesto- el período de cuarentena del año 2020.



La canasta básica, por su parte, registró una variación del 1,1%, la más baja desde agosto 2025.



La inflación retoma su sendero a la... — Manuel Adorni (@madorni) May 14, 2026

Sendero a la baja y canasta básica

El ministro coordinador también puso el foco en la medición de la Canasta Básica Alimentaria, que registró una variación del 1,1%.

En su mensaje, Adorni subrayó que este número es el más bajo desde agosto de 2025, lo que refuerza la postura oficial sobre la evolución de los precios de los productos de primera necesidad.

"La inflación retoma su sendero a la baja", sostuvo el funcionario en su cuenta oficial, vinculando los resultados con el programa económico actual.

Para finalizar su comunicación, el jefe de Gabinete utilizó su habitual fórmula de cierre: "Dios bendiga a la República Argentina. Fin".