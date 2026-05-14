Detectan movimientos de US$100.000 en billeteras virtuales de Manuel Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo tras la detección de movimientos por más de 100.000 dólares en billeteras virtuales.

Los investigadores analizan entradas y salidas de dinero en las plataformas Binance y Lemon, las cuales no estarían reflejadas en las declaraciones juradas del funcionario.

La causa, liderada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar si estos fondos son compatibles con los ingresos registrados de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Peritajes económicos y el rol de ARCA

En los próximos días, la Justicia espera un informe clave de la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero) para evaluar un posible requerimiento formal de justificación de bienes.

Además, no se descarta la intervención de ARCA para profundizar el análisis sobre pagos en efectivo vinculados a remodelaciones en propiedades ubicadas en Caballito y el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Dentro del expediente también se mencionan testimonios de contratistas como Matías Tabar y operaciones inmobiliarias que involucran a Pablo Martín Feijoo.

Los investigadores rastrean pagos de escrituras, arreglos y cuotas hipotecarias de departamentos en las calles Miró y Asamblea, en la Ciudad de Buenos Aires.

Gastos de viajes y reconstrucción patrimonial

La reconstrucción financiera abarca desde una herencia familiar hasta consumos de lujo.

Según las cifras incorporadas al expediente, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, los gastos detectados en destinos como Aruba, Punta del Este y Río de Janeiro superan los 452.000 dólares.

A pesar del levantamiento del secreto fiscal y bancario, el entorno de Manuel Adorni sostiene que el funcionario podrá justificar la totalidad de sus movimientos y deudas, que actualmente rondan los 335.000 dólares. Por el momento, el jefe de Gabinete niega haber incurrido en cualquier tipo de ilícito.