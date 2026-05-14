Respuestas contundentes a Manuel Adorni después que celebró el índice de inflación

Después de su viaje a Mendoza con actividad oficial, el jefe de Gabinete Manuel Adorni celebró que "la inflación retoma su sendero a la baja" en la red social X y las respuestas fueron contundentes, tal cual ocurrió el Día del Trabajador. Los usuarios le dejaron una catarata de memes y le recordaron detalles de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Después del posteo del presidente de la Nación Javier Milei en la que hizo un fuerte descargo contra "golpistas de la política y sus socios del círculo rojo", el funcionario de máxima confianza que cuenta con su total respaldo se expresó sobre la suba general de precios.

Escribió Adorni: "La inflación de abril fue de 2,6%, la más baja para un mes de abril desde 2017, excluyendo -por supuesto- el período de cuarentena del año 2020. La canasta básica, por su parte, registró una variación del 1,1%, la más baja desde agosto 2025. La inflación retoma su sendero a la baja. Dios bendiga a la República Argentina. Fin".

Javier Milei y Manuel Adorni en la Casa Rosada.

Tras el dato de abril, Adorni evalúa si este viernes dará una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

En los últimos intentos por retomar la agenda de gestión, las preguntas de los acreditados apuntaron a su situación patrimonial y la pendiente presentación de su declaración jurada, reclamada por la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con la consecuente aclaración de que "al que no le gusta, se va".

Adorni posteó sobre inflación y le respondieron en X

En ese marco, un usuario inauguró las respuestas al posteo de Adorni así: "¿Funciona bien la cascada?", "Cascadas de felicidad después de 10 meses de suba baje un toque kumpa (...)", escribió otro.

"¿Ya presentaste la declaración jurada???", le preguntaron enseguida desde otro perfil. "DEJEN DE MENTIR" le pidió uno que agregó un gráfico del INDEC que detalla que el kilo de asado aumentó de $17.784,89 en marzo a $17.912,90 en abril 2026.

La inflación de abril fue de 2,6%, la más baja para un mes de abril desde 2017, excluyendo -por supuesto- el período de cuarentena del año 2020.



La canasta básica, por su parte, registró una variación del 1,1%, la más baja desde agosto 2025.



La inflación retoma su sendero a la... — Manuel Adorni (@madorni) May 14, 2026

"Pedite un aumento Manu, no hay cascada y lomo que aguante. Pensá que esta inflación galopante no solo te perjudica a vos y tus no vacaciones", le aportaron.

Y los miles de mensajes en respuesta a Adorni siguieron: "Los números son concluyentes pero no se como explicar que la carne en 2023 valía 4 mil pesos y hoy vale entre 23 y 24 mil".

Algunos con mayor dureza: "Rompiendo toda la economía, puestos de trabajo, Jubilaciones, educación y salud bajas de salario, recortes al máximo para tener la misma inflación que CFK o la de Guzmán con los salarios más bajos la historia. Gobierno Korrupto terminar. Fin".

Cascada de memes de los usuarios de X en respuesta a Adorni

Apenas una hora había pasado desde el posteo de Adorni sobre la baja de la inflación de abril y los usuarios seguían sumando respuestas y memes. Algunas pocas en apoyo, la mayoría en contra del Jefe de Gabinete y del gobierno de Javier Milei.

El mensaje de Adorni cerca de las 18 tenía más de 80 mil vistas y más de 800 mensajes.