Manuel Adorni deseó "feliz día a todos los trabajadores" en X pero las respuestas fueron contundentes

Después de su informe de gestión en el Congreso, el jefe de Gabinete Manuel Adorni les deseó "feliz día a todos los trabajadores" en la red social X y las respuestas fueron contundentes este 1° de mayo, cuando internacionalmente se conmemora la lucha obrera por condiciones dignas y la jornada diaria de 8 horas.

Adorni se prepara para retomar la próxima semana las conferencias de prensa en la Casa Rosada, donde después de más de una semana se reabrirá la Sala de periodistas que funcionaba hasta ahora históricamente sin interrupciones.

Así, este feriado, el hombre de máxima confianza del presidente Javier Milei y de Karina Milei posteó: "Feliz día a todos los trabajadores. Dios bendiga a la República Argentina. Fin".

Las reacciones de otros usuarios y los memes no tardaron en llegar fieles al ingenio popular.

Brotaron los mensajes con alusiones a la reforma laboral que habilita la extensión de la jornada laboral, como así también a las sospechas sobre su patrimonio por las cuales está abierta una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Las respuestas en X a Manuel Adorni en el Día del Trabajador

"Gracias Manu! Después compartí el dato de cómo podemos hacer la diferencia como hiciste vos con este gobierno. Una propiedad no me vendría mal", fue uno de los primeros mensajes.

"A vos, que te deslomaste tanto", le deseó otro cerca de las 14. Desde entonces las chicanas e insultos se apilaron detrás del deseo del Jefe de Gabinete del gobierno de La Libertad Avanza.





Uno de los usuarios sumó a su ingenio una foto retocada con IA.

"Lo escribiste desde Aruba o desde Hawái?", le preguntaron en tono jocoso desde otra cuenta.

Cerca de las 16 de este viernes, el mensaje de Adorni tenía más de 100 mil visualizaciones, 6 mil me gusta y más de 700 resposteos.

"Feliz día Manolito! No me le escatime deslome, maestro", continuaron sin piedad las expresiones, en su mayoría negativas ante el posteo de Adorni en X.

Feliz día a todos los trabajadores.



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 1, 2026

Algún usuario profundizó: "Gracias! Acá, deslomándonos para bancarlos a todos ustedes porque la casta nunca deja sus privilegios. Te gustó llevar a tu familia de vacaciones? Qué lindo eso! A todos los trabajadores nos gustaría, pero muchos no tenemos la misma suerte".

Y hubo más del mismo estilo: "Aprovecha el finde largo como vos sabes hacerlo. En el country o en punta".

"Seguí provocando que vas bárbaro", le planteó otro posteo perdido entre tantos irreproducibles por el nivel de insultos al Jefe de Gabinete.