Germán Martínez tras la presentación de Adorni: "Le hicimos precio, su paso por el Congreso fue lamentable"

El diputado nacional Germán Martínez, referente de la bancada kirchnerista, calificó el desempeño del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la sesión de ayer como "un desastre" y aseguró que el bloque opositor fue incluso moderado frente a la debilidad de sus argumentos.

El foco del conflicto se centró en las polémicas que rodean al exvocero por el uso de vuelos privados y las presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Según el legislador peronista, el funcionario no dio precisiones sobre varios puntos críticos. "No dio explicaciones sobre ninguno de los aspectos que generan polémica sobre su figura", sentenció el santafesino en declaraciones televisivas.

Adorni se presentó en el Congreso de la Nación para rendir cuentas.

En ese marco, señaló que el Jefe de Gabinete recurrió a constantes cuartos intermedios para asesorarse con su equipo antes de enfrentar los micrófonos, una práctica que consideró inusual en comparación con gestiones anteriores.

"Nunca vi un Jefe de Gabinete tan pobre. Necesitaba que le armaran los papeles en los recesos para volver y simplemente leer", disparó el diputado, sugiriendo que el funcionario carece de la solvencia necesaria para el debate político directo. "Tiene la pólvora mojada", agregó.

Para el líder de Unión por la Patria, la permanencia de Adorni en su cargo responde exclusivamente a la voluntad personal del presidente Javier Milei y no a su desempeño técnico o político. Además, puso en duda la defensa del vocero convertido en ministro, quien afirmó que probará su inocencia en los tribunales respecto a las denuncias por enriquecimiento. "Nadie le cree lo que dice", concluyó Martínez.

Una presentación esperada

La jornada en la Cámara de Diputados, que se extendió ayer por varias horas, estuvo marcada por un volumen récord de consultas previas, que superó las 4.800 preguntas. El informe escrito presentado por la Jefatura de Gabinete constó de 1.936 páginas, en las cuales se abordaron temas relativos a la gestión pública, aunque en los apartados sobre patrimonio y viajes personales el funcionario remitió gran parte de la información a anexos de carácter reservado.



Adorni, bajo la lupa



Las acusaciones contra Adorni se centran en un supuesto incremento patrimonial superior al 500% desde el inicio de su gestión, lo que incluye la falta de declaración oportuna de propiedades y sospechas sobre el financiamiento de vuelos privados a destinos paradisíacos como Punta del Este y Aruba.

La Justicia investiga si estos traslados, pagados en parte con dinero en efectivo, constituyen el delito de dádivas o si fueron costeados con recursos propios, sumado a las irregularidades señaladas en la obtención de un crédito privado para la compra de un inmueble en Caballito y la omisión inicial de una casa en un barrio privado.