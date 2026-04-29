Adorni defendió la visita de Peter Thiel a la Argentina e invitó a los "billonarios del mundo" a radicarse en el país

Durante su exposición ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dedicó un tramo de su intervención a valorar la reciente visita al país del magnate alemán y referente de Silicon Valley, Peter Thiel.

El funcionario utilizó el ejemplo del inversor para enviar un mensaje directo al capital internacional. "Es un halago que una persona como él elija visitar nuestro país", subrayó Adorni.

Además, vinculó el interés de Thiel con las "reformas profundas" que impulsa la administración de Javier Milei.

Según el funcionario, el cofundador de PayPal, al igual que otros protagonistas de la economía global, observa en Argentina un cambio de paradigma atractivo para los negocios.

Thiel es hoy el inversor más influyente de Silicon Valley. No solo eso, es el mecenas de J.D. Vance, el vicepresidente de Donald Trump, que fue su empleado y al que muchos ven como un futuro candidato a la Casa Blanca. Tiene una doctrina liberal y es cuestionado por su modelo de utilización de datos personales.

Elevando el tono de su invitación, el funcionario aprovechó el estrado parlamentario para convocar a grandes fortunas internacionales a considerar al país como un nuevo destino estratégico, posicionándolo en contraste con las economías centrales.

"Aprovecho esta ocasión para decirles a todos los billonarios del mundo que quieren huir de países cada vez más regulados, con mayores impuestos y Estados que persiguen a sus ciudadanos, que son bienvenidos a la República Argentina, la nueva tierra de la libertad", remarcó.

Por último, Adorni definió la gestión actual como un faro para los inversores que buscan previsibilidad y baja presión fiscal.

En su cierre, insistió en que el país ha dejado de ser un entorno hostil para el capital privado, transformándose en un territorio que prioriza la libertad individual y económica frente al intervencionismo estatal.