Javier Milei recibió al empresario Peter Thiel para analizar inversiones tecnológicas

El Presidente Javier Milei encabezó este jueves una reunión oficial en la Casa Rosada con el influyente empresario y cofundador de PayPal, Peter Thiel.

Del encuentro también participó el Canciller Pablo Quirno, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre el gobierno argentino y los principales referentes del sector tecnológico y de capital de riesgo global.

Ejes de la reunión y visión de negocios

El diálogo con Thiel, quien es además uno de los fundadores de Palantir Technologies, se centró en las oportunidades de inversión que ofrece el país en el marco de las reformas económicas actuales.

La presencia del empresario en Buenos Aires subraya el interés de figuras clave de Silicon Valley por el nuevo ecosistema de negocios y el potencial de desarrollo en áreas de innovación y soberanía digital.

Rol del Ministerio de Relaciones Exteriores

La participación de Pablo Quirno en la mesa de trabajo refuerza la agenda de inserción internacional que busca el Poder Ejecutivo.

Durante la jornada, se analizaron marcos de colaboración para fomentar la llegada de capitales extranjeros y el posicionamiento de Argentina como un polo de servicios tecnológicos competitivos en la región.