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Lunes, 8 de junio de 2026

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"Preparando mi respuesta para ver si podemos calmar tus temores": Milei a Yuval Noah Harari tras las críticas por su proyecto de IA

El presidente de la Nación le respondió al intelectual israelí a través de las redes sociales. Calificó el intercambio de "fascinante y trascendental" y prometió disipar sus temores.

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El presidente Javier Milei recogió el guante tras la columna publicada por el historiador israelí Yuval Noah Harari en el Financial Times y utilizó su cuenta oficial en la red social X para fijar su postura. 

El mandatario argentino agradeció la participación del célebre escritor en el debate contemporáneo sobre los alcances de la revolución tecnológica y la regulación de las denominadas "corporaciones no humanas".

A través de una publicación realizada este lunes, el jefe de Estado destacó el estatus del intercambio doctrinario a nivel internacional y minimizó los riesgos sistémicos apuntados por el intelectual. 

Para el líder libertario, la iniciativa legislativa representa el ingreso a una nueva etapa del desarrollo global.

El amanecer de una nueva era según el Gobierno

En su réplica digital, el titular del Poder Ejecutivo argentino ponderó los trabajos previos del ensayista y emparentó la medida impulsada por la Casa Rosada con las propias tesis del filósofo. 

"Estamos en el amanecer de una nueva era, que nos coloca, creo, en un lugar no tan diferente de aquel que usted mismo describió tan bien en Homo Sapiens y sus otros libros", argumentó el presidente en su descargo redactado en idioma inglés.

El mandatario defendió la necesidad de avanzar hacia marcos legales de vanguardia que no asfixien la innovación y permitan a la República Argentina capitalizar las ventajas corporativas del uso de algoritmos autónomos en el comercio y las finanzas.

Promesa de réplica para disipar las dudas

Javier Milei concluyó su intervención en redes adelantando que su equipo técnico se encuentra elaborando un documento formal y exhaustivo para responder punto por punto a los cuestionamientos jurídicos de Yuval Noah Harari

El objetivo del texto será argumentar el diseño de controles institucionales previstos para evitar que los modelos inteligentes evadan las regulaciones locales.

"¡Ya estoy preparando mi respuesta para ver si podemos disipar sus temores sobre el camino que propuse la semana pasada!", lanzó de manera enérgica el libertario. 

De esta forma, el cruce de visiones en torno a la concesión de personería legal a las inteligencias artificiales sumó un nuevo capítulo de alto perfil, instalando la agenda regulatoria local en el centro de la discusión académica y política del ecosistema digital de 2026.

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