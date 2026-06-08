Javier Milei y Manuel Adorni estarán en Córdoba para asistir a un ejercicio militar conjunto con los Estados Unidos

El ejercicio militar conjunto combinado entre la Argentina y los Estados Unidos "Daga Atlántica" está en etapa de prácticas y el presidente de la Nación, Javier Milei, viajará a Córdoba para asistir a una demostración y reforzar el estrecho vínculo con el gobierno de Donald Trump.

Lo acompañarán desde Buenos Aires este miércoles el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -en cuenta regresiva para la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción-; y el ministro de Defensa, Carlos Presti. Todavía no fue confirmada pero se especula con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La política exterior del gobierno de Milei también se concentra en su relación con Israel y esta semana tendrá varias actividades oficiales relacionadas. La primera será este lunes a las 21:30 en el Palacio Libertad, donde el Presidente liderará el "Tributo al Rebe de Lubavitch", en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del influyente rabino Menajem Mendel Schneerson.

En tanto, en Córdoba habrá espacio para otro intercambio de técnicas, tácticas y procedimientos empleados por las unidades de operaciones especiales de Argentina y Estados Unidos.

Milei en el en el portaaviones USS Nimitz.

Hace poco mas de un mes, todos participaron de otra actividad conjunta organizada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y la Embajada de Estados Unidos en Argentina en el portaaviones USS Nimitz, que estuvo ubicado al sur de la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

A esa recorrida por la nave nuclear de la Armada de los Estados Unidos se sumaron otros miembros del gabinete invitados por el embajador estadounidense Peter Lamelas, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Javier Milei fortalece el vinculo con Estados Unidos.

Javier Milei estuvo en Córdoba por última vez a mediados del mes de marzo para disertar en el acto de apertura de actividades de la Bolsa de Comercio de esa provincia.

En un tramo de su discurso, dijo: "Seguimos convencidos que para el mes de agosto la inflación podría empezar con cero", confió luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero pasado se ubicara en el 2,9%. En marzo dio 3,4% y en abril bajó a 2,6%.