La inflación de febrero fue del 2,9%
El INDEC difundió el dato de inflación del segundo mes del año e informó que la variación interanual escaló al 33,1%
Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de febrero fue de 2,9%.
En paralelo, el organismo detalló que la estadística presenta una suba acumulado del 33,1% en los últimos doce meses.
Según el informe oficial, el segmento de Vivienda, agua, electricidad, gas, y otros combustibles encabezó los incrementos con un 6,8%, impulsado por la actualización de cuadros tarifarios en las provincias y el reordenamiento del sistema de subsidios.
En el desglose por categorías, los Alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicaron como el segundo rubro de mayor aumento con un 3,3%.
Esta división tuvo el impacto más fuerte en casi todas las regiones del país -principalmente por el encarecimiento de las carnes-, a excepción de la Patagonia, donde el peso de los servicios públicos fue determinante.
En contrapartida, los sectores con menor movimiento fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que se mantuvo sin variaciones (0,0%).
El escenario de los precios y el factor petróleo
Dentro de las clasificaciones estadísticas, los precios Regulados subieron un 4,3%, seguidos por el IPC núcleo (3,1%) y los productos Estacionales, que marcaron un descenso del -1,3%.
El contexto global también suma presión: el valor del crudo mantiene su tendencia alcista por las hostilidades en Medio Oriente. No obstante, se prevé que el impacto de este fenómeno se traslade recién a las mediciones del próximo mes.