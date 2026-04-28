El 70% de los argentinos cree que el dato del INDEC no refleja lo que gastan en la vida cotidiana

La brecha entre la inflación que publica el INDEC y la que sienten los bolsillos sigue creciendo. Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, el 70,3% de los argentinos considera que el dato oficial no refleja la variación de precios que percibe en su vida cotidiana. Es el registro más alto desde que se mide ese indicador y un salto importante respecto del 56,4% de enero, cuando había alcanzado su valor más bajo.

El relevamiento fue realizado en abril sobre 1.559 casos válidos con cobertura nacional.

El salario no llega a fin de mes

El 86,6% afirma que su salario no le gana a la inflación, el peor registro de toda la serie, por encima del 83,9% de marzo y del 74,7% de enero. Solo el 10,9% considera que sus ingresos superan la suba de precios.

A eso se suma otro número que golpea: el 60,4% dice que sus ingresos le alcanzan solo hasta el día 20 del mes. El 4% no llega ni al día 5, el 11,1% estira hasta el 10 y el 25% llega al 15. Solo el 12,8% logra ahorrar algo a fin de mes.

El ajuste ya no es solo en el ocio: el 28,8% recortó alimentos, salud o servicios

El 81,6% de los encuestados reconoció que en los últimos seis meses tuvo que recortar gastos para sostenerse. El 27,7% resignó salidas y consumos no esenciales, el 24,9% achicó compras habituales del hogar y el 28,8% tuvo que reducir gastos básicos como alimentos, salud o servicios. Solo el 17,8% dijo no haber recortado nada.

Esa combinación de malestar económico cotidiano y pérdida de confianza en el dato oficial también impacta en la evaluación del Gobierno. Incluso entre quienes votaron al oficialismo en 2025, una amplia mayoría reconoce que su salario no le gana a la inflación. Entre los opositores, la percepción negativa es prácticamente unánime.

El MOP de Zentrix es un relevamiento mensual de percepciones políticas y económicas. La edición de abril incluyó 1.559 casos válidos, con diseño muestral ponderado por región y edad. El margen de error es de ±2,48% con un nivel de confianza del 95%.