Inflación de mayo: los servicios de comunicación y la educación lideraron los aumentos a nivel nacional

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) oficializó el desglose sectorial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a Mayo de 2026 para el Total Nacional.

El informe gráfico ratifica que el nivel general se ubicó en el 2,1%, evidenciando que el comportamiento de la inflación núcleo y los precios regulados continuó en una senda de desaceleración gradual, con seis de las doce divisiones medidas por encima de la media del país.

Las divisiones con subas superiores al nivel general

El rubro que registró la mayor aceleración de precios durante el quinto mes del año fue Comunicación, que anotó un incremento del 3,4% mensual como consecuencia de los reajustes aplicados por las compañías prestatarias de telefonía e internet.

En orden sucesivo, la división de Educación se posicionó en segundo lugar con un avance del 2,9%, seguida muy de cerca por Recreación y cultura, que reflejó una variación del 2,8%.

En el lote de los sectores que presionaron el indicador hacia arriba también se ubicaron Salud y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, ambos compartiendo un registro del 2,6% mensual.

Finalmente, la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas -la de mayor peso relativo dentro de la estructura de consumo masivo de los hogares- cerró el pelotón alto con una suba del 2,5%.

Rubros que se ubicaron en sintonía o por debajo de la media

La medición estadística del organismo nacional detectó que la división de Bienes y servicios varios (2,4%) operó levemente por encima del promedio, mientras que los seis sectores restantes del entramado productivo actuaron como factores de contención inflacionaria: