La inflación de mayo fue de 2,1%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de mayo de 2026 fue del 2,1%, consolidando la tendencia a la baja en el indicador general de precios de la economía argentina.

Con este registro oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto del 2,6% medido en abril, alcanzando de esta manera una variación acumulada del 14,7% en lo que va del año.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en mayo con respecto de abril y acumularon un alza de 14,7% en el añohttps://t.co/hhMjyBUCQl pic.twitter.com/laa9tih8RR — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 11, 2026

Comportamiento sectorial e impacto por regiones

El informe técnico elaborado por el organismo estatal reflejó una fuerte heterogeneidad geográfica en la evolución de las listas de precios minoristas durante el quinto mes del año.

De acuerdo con el reporte oficializado en las plataformas de la entidad, el Noreste se ubicó como la región con la mayor suba mensual del país al registrar un incremento del 2,6%, mientras que la Patagonia exhibió el comportamiento más moderado con una tasa de variación del 1,7%.

A nivel de componentes, la desaceleración general estuvo impulsada por la menor presión de los bienes y servicios estacionales, los cuales promediaron un alza de apenas el 0,1%.

Los analistas técnicos destacaron que los fuertes incrementos estacionales detectados en el rubro de las verduras fueron compensados por las marcadas caídas registradas en los valores de los pasajes de avión y los servicios de alojamiento turístico tras la finalización de la temporada alta.

#DatoINDEC#IPC: en mayo de 2026, Noreste fue la región con mayor suba mensual (2,6%) y Patagonia, la de menor (1,7%) https://t.co/hhMjyBUCQl pic.twitter.com/GWn7qNYHFK — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 11, 2026

Evolución de los componentes núcleo y regulados

Por su parte, el componente de la inflación núcleo -que descarta los valores estacionales y regulados del indicador- mantuvo un avance del 2,3% mensual, replicando el mismo comportamiento que se había observado durante el período anterior.

Los relevamientos reflejaron que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas experimentó una aceleración marginal en el promedio de las últimas cuatro semanas, empujado por la dinámica de los comercios de cercanía.

En contraposición, las tarifas correspondientes a los servicios públicos y los precios regulados mostraron un incremento significativamente menor al registrado durante los meses de marzo y abril.

Este freno en los componentes administrados estuvo fuertemente incidido por la estabilidad de los precios en los surtidores de combustibles líquidos, luego de que las principales firmas refinadoras del sector mantuvieran congelados sus esquemas de valores comerciales en todo el territorio nacional.