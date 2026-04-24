Las ventas, lejos del repunte: bajaron en supermercados, mayoristas y shoppings

Las ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compra cayeron en la medición interanual de febrero, lo que demuestra que el consumo sigue debilitado y lejos de mostrar un repunte. Los datos fueron publicados por el INDEC en base a las encuestas realizadas a los tres sectores comerciales.

En el segundo mes, las ventas totales en supermercados retrocedieron 3,1% con respecto al mismo período de 2025, y el acumulado del primer bimestre reflejó una baja del 2,1%.

Si se toma en cuenta la medición contra el primer mes de 2026, aumentaron 0,3%, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa cercana a 0%.

Las carnes volvieron a anotar los aumentos más significativos, con un alza del 46,9%. Le siguieron verdulería y frutería (37%), indumentaria, calzado y textiles para el hogar (29%) y alimentos preparados y rotisería (28,4%).

En cuanto a los medios de pago, la mayoría de los consumidores optó por utilizar tarjetas de crédito (43,6%), que sumaron más de $966.076 millones.

Por el lado de los autoservicios mayoristas, las ventas cortaron la suba de enero y registraron una merma interanual de 1,2%. El acumulado del año presentó un aumento de 0,1% respecto a igual período de 2025. En comparación con enero, las ventas también cayeron 0,7%, mientras que en el índice de la serie tendencia-ciclo la variación fue del 0,5% mensual.

En tanto, los centros de compra marcaron su noveno mes consecutivo con una caída en las ventas. En febrero retrocedieron 2,1% interanual, lo que dejó una disminución del 1,1% en el acumulado del primer bimestre.

A nivel mensual, se contrajeron 1,8%, mientras que en el índice de la serie tendencia-ciclo registraron una variación positiva de 0,2% respecto al mes anterior.

Centros de compras: las ventas bajaron 2,1% interanual en febrero de 2026 y 1,8% con respecto al mes previo (Indec).-

Los rubros que lideraron las ventas fueron indumentaria, calzado y marroquinería, ropa y accesorios deportivos (46,9%); resto (23,3%); patio de comidas, alimentos y kioscos (19,9%); y electrónicos, electrodomésticos y computación (9,9%).



