La industria y la construcción cayeron en abril: los rubros más golpeados

La industria y la construcción tuvieron una caída en abril de 2026, de acuerdo a los datos relevados por el INDEC.

En ese marco, la construcción tuvo una baja mensual del 4%.

Por su parte, la actividad industrial tuvo en abril una caída interanual del 2,8% respecto del mismo mes de 2025. Y del 2,1% en la intermensual.

De esta manera, 12 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas en la comparación interanual.

El que más cayó fue el rubro de "Productos textiles", con un 22,2%, seguido por "Maquinaria y equipo", que registró una caída de 20,2%, mientras que "Prendas de vestir, cuero y calzado" cayó 15,9%.

En cuanto a la construcción, hubo caídas de 18,9% en mosaicos graníticos y calcáreos; 17,5% en yeso; 16,4% en cales; 15,5% en asfalto; 12,7% en cemento portland; 10,2% en hormigón elaborado; 6,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 6,3% en ladrillos huecos; 4,1% en placas de yeso; y 3,6% en artículos sanitarios de cerámica.