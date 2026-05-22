Del campo a la industria: qué sectores crecieron en marzo y cuál fue el único que retrocedió

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de marzo de 2026, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), mostró que 14 de los 15 sectores relevados registraron una variación interanual positiva. El mapa sectorial deja en claro qué partes de la economía traccionaron el crecimiento del 5,5% y cuáles aportaron poco o nada.

Los que más crecieron

El podio fue para Pesca con la variación más alta en términos porcentuales: 30,9% interanual. Sin embargo, su incidencia sobre el indicador general fue relativamente baja (0,08 puntos porcentuales), dado el peso acotado del sector en la economía. Detrás se ubicaron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9% i.a.) y Explotación de minas y canteras (16,3% i.a.).

En términos de incidencia real sobre el EMAE, el orden cambia: Agricultura fue el sector de mayor peso con 1,42 p.p., seguido de Industria manufacturera con 0,67 p.p. pese a una variación más moderada del 4,6% i.a., y Explotación de minas y canteras con 0,63 p.p.

En el tramo intermedio se ubicaron Intermediación financiera (8,8% i.a., 0,35 p.p. de incidencia), Construcción (7,6% i.a., 0,21 p.p.), Electricidad, gas y agua (5,7% i.a., 0,10 p.p.) y Transporte y comunicaciones (4,7% i.a., 0,35 p.p.).

Los que menos aportaron y el único en rojo

Los sectores de menor dinamismo fueron Hoteles y restaurantes (0,9% i.a.), Enseñanza (0,1% i.a.) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (0,8% i.a.), con incidencias prácticamente nulas sobre el indicador general. Comercio mayorista, minorista y reparaciones creció apenas un 2,2% i.a., mientras que Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler lo hizo un 2,4% i.a. y Servicios sociales y de salud un 1,0% i.a.

El único sector con variación interanual negativa fue Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una caída del 1,2% y una incidencia de -0,06 p.p. sobre el EMAE. La contracción del sector público es consistente con el proceso de ajuste del gasto que viene ejecutando el Gobierno nacional.