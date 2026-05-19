La canasta de crianza en Argentina superó los $650.000 mensuales en abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que criar a un hijo en Argentina demandó durante abril de 2026 entre $511.763 y $654.221 mensuales, según la edad del menor.

La medición oficial funciona como un indicador de referencia para las familias y divide el cálculo en dos grandes componentes: por un lado, los bienes y servicios esenciales para el desarrollo de los menores y, por otro, la valorización económica del tiempo dedicado al cuidado de los niños, niñas y adolescentes.

Los costos mensuales por franja etaria

El informe técnico del organismo estadístico señala que los costos totales van variando de manera segmentada.

Para menores de un año, la canasta alcanzó los $511.763 mensuales. En el caso de los niños de entre 1 y 3 años, el monto subió a $609.574, mientras que para la franja de entre 4 y 5 años el valor se ubicó en los $520.413.

El valor más alto de todo el esquema corresponde a los chicos de entre 6 y 12 años, requiriendo un total de $654.221 mensuales.

Respecto al apartado específico de bienes y servicios, el cálculo toma como base la canasta básica total del Gran Buenos Aires y se adapta a través de coeficientes según la edad.

Allí se incluyen gastos de alimentación, vestimenta, salud, transporte, educación y vivienda.

Bajo este concepto, los gastos de abril oscilaron entre los $166.479 para los bebés menores de un año y los $339.626 para el segmento de chicos en edad escolar primaria.

El impacto económico del cuidado infantil

El componente que mayor peso financiero registra dentro de la medición es el costo del cuidado.

Para calcularlo, el INDEC mide la cantidad de horas de atención necesarias y les asigna un valor monetario tomando como referencia la remuneración oficial del personal de casas particulares.

En abril, el costo de cuidado para menores de un año fue de $345.284 por 147 horas mensuales, mientras que para el tramo de 1 a 3 años trepó a $394.611 por 168 horas de dedicación.

La metodología oficial advierte además que, en aquellos hogares donde reside más de un hijo, debe tomarse siempre como referencia al integrante que demande una mayor cantidad de tiempo de acompañamiento diario.

Finalmente, el documento refleja un fuerte incremento interanual en comparación con abril de 2025, mes en el que los valores se ubicaban entre los $410.524 y los $515.984.

Según los analistas del organismo, esta importante suba responde tanto al impacto directo de la inflación sobre los bienes de consumo como al ajuste paritario de las remuneraciones vinculadas a las tareas de asistencia en el hogar.