Los salarios registrados perdieron por séptimo mes consecutivo contra la inflación en marzo

Los trabajadores registrados volvieron a perder poder adquisitivo en marzo: sus salarios crecieron por debajo de la inflación por séptimo mes consecutivo, según los datos del INDEC difundidos este lunes.

Los haberes del sector privado formal avanzaron apenas el 2,1% en el mes, muy por debajo del 3,4% que marcó la inflación minorista. Si se incorporan los salarios del sector público -que subieron un 5%-, el promedio de los trabajadores registrados trepó un 3%, todavía por detrás del incremento de precios.

En los primeros tres meses del año, los salarios registrados acumularon una suba del 7% frente a una inflación trimestral del 9,4%. Los empleados privados fueron los más perjudicados: solo recuperaron el 5,9% en ese período. La racha negativa encadena siete meses consecutivos y, sumada a las pérdidas de 2024 y 2025, ubica a los salarios por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Según datos de la Secretaría de Trabajo, en marzo el poder adquisitivo del salario promedio del empleo privado registrado cayó un 0,3% respecto al mes anterior, en base a información del SIPA (Sistema Previsional). Además, el salario conformado medio de los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) se contrajo un 0,5% en términos reales.

En el último año, los salarios privados registrados crecieron el 27,5% contra una inflación del 32,6%. En el sector público, los nacionales avanzaron apenas el 24,4% y los provinciales el 31,8%, ambos también por debajo de la suba de precios.

El impacto del "cepo salarial"

Las pérdidas se vinculan directamente al denominado "cepo salarial": la política oficial de homologar paritarias solo cuando los aumentos rondan el 1% mensual, en un contexto en que la inflación venía en ascenso hasta marzo. A eso se sumó el crecimiento del desempleo y la informalidad laboral.

Tras la devaluación y el salto inflacionario al inicio de la gestión Milei, los salarios sufrieron una fuerte baja inicial. Los haberes privados se fueron recuperando parcialmente, pero el sector público nacional acentuó su caída. Durante 2025, el salario privado se mantuvo estancado con retrocesos en el segundo semestre, mientras los públicos provinciales -al margen del cepo- lograron recuperarse algo, aunque sin alcanzar los niveles de finales de 2023.

Cuánto se perdió desde noviembre de 2023

La consultora ACM calcula que, en comparación con ese mes, el sector registrado acumula una pérdida del 9,3% real. Al interior, el salario real privado registrado cayó un 4,6%, mientras el público exhibe un ajuste más pronunciado del 17%: un 35,8% para los empleados nacionales y un 9,2% para los provinciales, según los cálculos del IARAF (Instituto de Análisis Fiscal).

Los informales registraron en marzo un incremento del 4,7%, aunque ese dato corresponde a meses anteriores debido al atraso de hasta cinco meses con que el INDEC computa y publica los valores del trabajo no registrado.