Javier Milei festejó que la actividad económica está "volando", tras la mejora que informó el INDEC

"Actividad volando...!!! TMAP. MAGA. VLLC!", posteó el presidente de la Nación, Javier Milei, en la red social X al hacerse eco del informe del Indec sobre el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) en el mes de marzo.

Fue la reacción presidencial también al mensaje que sumó el ministro de Economía, Luis Caputo, al respecto: "En marzo el EMAE registró un crecimiento de 3,5% mensual en la serie desestacionalizada y de 5,5% en la comparación con igual mes de 2025".

El gobierno se aferra a la buena noticia mientras se le acumulan las encuestas negativas y en plena investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

El informe se conoció en la previa del discurso que dará Milei esta tarde, a las 19, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el centro porteño. Fuentes oficiales anticipan que será una disertación enfocada en los logros del campo que para este año promete una cosecha récord.

Así lo sugiere también el EMAE de marzo. Entre las conclusiones se destaca que la actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9% i.a.) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE.

Qué dijo Luis Caputo sobre la actividad económica de marzo

Mientras espera novedades por un nuevo desembolso del FMI, el ministro Caputo celebró también en la red social X el dato de marzo del EMAE.

"Con este registro, el EMAE desestacionalizado acumuló un crecimiento de 0,5% en relación a diciembre de 2025 y se ubicó en un nuevo máximo histórico 14 de los 15 sectores del EMAE registraron crecimiento en la comparación interanual", afirmó.

Y agregó que "en términos de su incidencia sobre el nivel general, se destacaron las subas en Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (+17,9% i.a.), Industria Manufacturera (+4,6% i.a.), Explotación de Minas y Canteras (+16,3% i.a.) y Transporte y Comunicaciones (+4,7% i.a.) ".

"El indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica de largo plazo de la serie, creció 0,4% m/m y acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento", concluyó.

EMAE de marzo 2026. Fuente: Indec

Otros reposteos del presidente Milei a diversos usuarios sobre el EMAE de marzo fueron con frases como: "Qué rara está la recesión"; "Este es el camino"; "Les cerró la boca a todos los creadores de relatos"; y similares.

El próximo informe técnico del EMAE con la estimación preliminar de abril de 2026 se difundirá el lunes 29 de junio de 2026.