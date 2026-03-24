Luis Caputo aseguró que se viene una "cosecha récord" del campo y defendió la baja de retenciones

Mientras se revela si la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán se convierte en un "shock externo fuerte" para el país, tal cual especuló semanas atrás, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, anticipó que se viene una "cosecha récord" del campo por de la "baja de impuestos" al sector agroexportador y vaticinó mayor recaudación en dólares para el Estado nacional.

El presidente de la Nación, Javier Milei, apoyó el mensaje de su ministro difundido en la red social X con un reposteo. En el gobierno estiman que el contexto de alza de precios internacionales de la soja y otros cultivos podrían empujar las ventas externas cercanas a los USD 42.000 millones este año.

La gran incógnita será el impacto que tendrán esos ingresos de divisas genuinas a las reservas del Banco Central, tal cual lo sugiere el FMI (Fondo Monetario Internacional) con insistencia al gobierno de Milei.

Javier Milei y Luis Caputo apuestan a una "cosecha récord" del campo.

En especial, porque en el segundo semestre del año -cuando los republicanos que lidera el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afronten la previa de las elecciones de medio término- la incertidumbre de la economía global podría dificultar la local.

Caputo se entusiasma con los dólares de la cosecha

En ese marco, el Gobierno hace esfuerzos por aumentar las reservas del Central desde enero para tener mayor capacidad de maniobra ante presiones del mercado financiero internacional. Caputo destacó el rol clave que una vez más tendrá el campo en ese horizonte.

Lo hizo con el siguiente mensaje: "Pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas, equipos de riego, permiso para importar maquinaria usada, etc. Así, subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año", sostuvo en la red social X.

Luis Caputo vaticinó escenarios y precios para la cosecha del sector agroexportador.

Luis Caputo adjuntó un gráfico para justificar el cálculo que explicó en la misma publicación: "Nuestras estimaciones son que en un escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3,700 millones de dólares con respecto al año pasado. En un escenario de precios y producción más alto (algo que se está convalidando), las expo treparían a casi 42 mil millones de dólares".

Y concluyó: "Esto es 8,700 millones más que el año pasado. El agro está en un boom absoluto y va a ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico en los próximos años!"

Qué dijo Luis Caputo sobre el impacto de la guerra con Irán

A comienzos de marzo, Caputo analizó el potencial impacto en la economía de la Argentina por la tensión global producto de la guerra en Medio Oriente. Si bien admitió que se trata de un "shock externo fuerte", confió en que "el mejor escudo es tener la macroeconomía ordenada".

A la par de esas declaraciones, destacó que el objetivo central del equipo económico es "seguir acumulando reservas, de manera inteligente, reaccionando ante un aumento de la demanda de dinero y teniendo en cuenta la profundidad del mercado".

Sobre el precio local del dólar aportó: "Vamos a seguir por ahora con el esquema de bandas y vamos a seguir cuidando la volatilidad del mercado, respetando la profundidad del mercado y comprando como digo de acuerdo a lo que es el aumento de la demanda de dinero". Fue en esa entrevista que subrayó cómo en enero y febrero se compraron reservas por cinco o seis veces la cantidad comprometida para ese lapso con el FMI.