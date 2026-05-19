Luis Caputo recibió a la UIA para analizar la baja de impuestos y el financiamiento corporativo

El ministro Luis Caputo recibió este martes a las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) con el objetivo de analizar medidas que impulsen la competitividad del sector productivo.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Hacienda y contó con la participación del presidente de la entidad fabril, Martín Rappallini, y del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Al concluir la actividad, el jefe de la cartera económica calificó la jornada como muy productiva y precisó: "Dialogamos sobre la necesidad de seguir desarrollando el mercado de capitales para reducir el costo financiero de las empresas y conversamos también sobre la continuidad del proceso de reducción de impuestos nacionales para mejorar la competitividad de los bienes transables".

Excelente encuentro en el Ministerio de Economía junto al secretario de Coordinación de Producción, @PALavigne83, y representantes de @Apple, con quienes dialogamos sobre el exponencial aumento que tuvieron las ventas oficiales de Iphone en Argentina.



Esto se debe a la rebaja de... pic.twitter.com/IGbkyj5A9w May 19, 2026

El reclamo por las tasas impositivas locales

Durante el intercambio, el funcionario nacional enfatizó la importancia de coordinar las políticas fiscales entre los diferentes niveles del Estado para aliviar la presión sobre las cadenas de valor.

En ese sentido, el jefe de la cartera económica instó a las administraciones del interior a alinearse con la estrategia de la Casa Rosada.

Al respecto, el jefe de Hacienda manifestó a través de sus canales oficiales de comunicación: "Coincidimos también en la importancia de que provincias y municipios acompañen el esfuerzo de Nación bajando impuestos y tasas, que son la carga mayor en la cadena productiva, y seguir reduciendo así el costo argentino".

El planteo se produce semanas después de que la entidad empresaria manifestara su preocupación por el abastecimiento de gas invernal y el impacto del costo del GNL importado en la actividad de las fábricas.

El panorama de la producción industrial

Por su parte, el Centro de Estudios de la UIA aportó datos estadísticos sobre el comportamiento del sector.

Los indicadores técnicos de la institución anticiparon una posible recuperación mensual en la producción del 5% sin estacionalidad, acompañada por un crecimiento interanual estimado en el 3,6% para marzo.

No obstante, desde la cámara aclararon que esta mejora se explica principalmente por el bajo nivel de comparación que dejó marzo de 2025.

De acuerdo con el informe de la central empresaria, el primer trimestre del año cerraría con una contracción del 2,7% interanual, sosteniéndose en niveles inferiores a los de periodos previos.

Los analistas del sector describieron una dinámica heterogénea donde las actividades ligadas a la agroindustria y la energía mostraron repuntes, mientras que rubros como textiles, maquinaria, materiales de construcción y bienes de consumo durable permanecen afectados por la debilidad de la demanda y el ingreso de productos importados.