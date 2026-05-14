Privatización: el Gobierno abrirá la licitación para vender el 90% de las acciones de AySA

El Gobierno de Javier Milei avanzará con la privatización de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) con la publicación de los pliegos para vender el 90% de las acciones.

"Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional", anunció este jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, en un mensaje publicado en su cuenta en X que fue retuiteado por el presidente Javier Milei.

El anuncio de Luis Caputo en sus redes sociales.

Al defender la medida, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que "la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos".

"Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento", recalcó Caputo y sentenció: "Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos".

El Gobierno nacional avanza con la privatización de AySA

La empresa AySA brinda servicios de agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Su privatización fue autorizada con la sanción de la Ley Bases de 2024.

La zona de concesión de AySA.

El proceso, en tanto, comenzó en julio del 2025, cuando el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 493/2025 con el que modificó el marco normativo de la compañía y dejó sin efecto el carácter intransferible de las acciones del Estado en la sociedad.

Asimismo, con la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía el Gobierno aprobó el modelo de contrato que regirá la concesión del servicio que será por un plazo de 30 años con la posibilidad de una prórroga hasta por 10 años más.