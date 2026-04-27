El Gobierno de Javier Milei limitó los aumentos mensuales de AySA hasta agosto

El Gobierno dispuso este lunes un límite a los incrementos del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el objetivo de contener el impacto en los usuarios. La medida alcanza a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y comenzará a regir desde el próximo mes.

La medida fue establecida esta madrugada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), que modificó la Resolución N° 53/25 mediante la publicación de la resolución 14/2026 en el Boletín Oficial. De esta manera, se fijaron topes mensuales a los ajustes tarifarios durante los primeros ocho meses del año.

Según indica el texto oficial, entre enero y abril de 2026 los aumentos no podrán superar el 4% mensual. En tanto, desde mayo hasta agosto el límite se reducirá al 3% por mes, siempre y cuando el mecanismo de actualización vigente arroje un valor inferior.

La medida surge luego de un proceso de evaluación que incluyó la presentación de informes económico-financieros por parte de AySA, concesionaria del servicio en el AMBA.

El objetivo de disposición es garantizar la sustentabilidad del sistema sin trasladar incrementos abruptos a los usuarios. El esquema de actualización tarifaria se basa en la fórmula aprobada por la Resolución N° 9/24 de la Secretaría de Obras Públicas. No obstante, con esta nueva disposición, cualquier ajuste deberá respetar los topes definidos por el ente regulador.

Además, el cumplimiento de estos límites será supervisado mediante informes trimestrales que la empresa deberá presentar a lo largo de 2026, lo que permitirá monitorear la evolución de los costos y la aplicación de los aumentos.

En paralelo, el Ejecutivo confirmó la continuidad del Programa de Tarifa Social, que garantiza descuentos para los hogares de menores ingresos. Este beneficio se mantendrá tanto para los actuales usuarios como para quienes se incorporen en el futuro.