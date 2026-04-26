Agenda presidencial: Milei encabezará una charla sobre economía y acompañará a Adorni al Congreso

La última semana de abril tendrá al presidente Javier Milei con varias actividades entre las que se destacan una disertación sobre economía en el Palacio Libertad y el acompañamiento al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a su exposición a la Cámara de Diputados para brindar un informe de la gestión.

La decisión de ir al Congreso junto al ex vocero vuelve a evidenciar el fuerte apoyo de Milei a Adorni, mientras avanza la investigación judicial contra el ministro coordinador por presunto enriquecimiento ilícito.

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La agenda de Milei en la última semana de abril

Este lunes, el líder de La Libertad Avanza (LLA) encabezaría una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, junto a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei. Se espera que lleve adelante un encuentro con todos los ministros para retomar la iniciativa política, en momentos que la crisis económica y los escándalos que involucran a Adorni, afectaron el respaldo popular a la gestión libertaria según lo reflejaron la mayoría de las encuestas realizadas en las últimas semanas.

El martes, en tanto, Milei participará desde las 18 en una charla en el ex CCK titulada "Keynes y la Teoría General". En las últimas horas, con un mensaje en sus redes sociales, el jefe de Estado ratificó su asistencia al evento en el que también expondrán el economista Juan Carlos de Pablo y el diputado nacional Adrián Ravier.

Asimismo, el momento más esperado de la semana del jefe de Estado se dará el miércoles ya que decidió acompañar a Manuel Adorni en la presentación del informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Se trata de un nuevo gesto de respaldo ante las investigaciones judiciales que involucran al jefe de Gabinete.

Para finalizar la semana, dado que el viernes 1º de mayo es feriado por el Día del Trabajador, el jueves Milei mantendría reuniones en la Quinta de Olivos.