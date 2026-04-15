El economista preferido de Milei desmintió al presidente y pidió estar alerta por un factor "ausente" en la inflación de marzo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación en marzo fue 3,4% y el presidente Javier Milei, si bien reconoció que el dato "es malo", aseguró que hay elementos para que "retorne a su sendero decreciente". No obstante, Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas favoritos del jefe de Estado, contradijo al referente libertario al advertir que hay un factor "ausente" en la cifra final del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que podría impactar en los próximos meses.

"Hay una cosa ausente en el aumento de precios al consumidor de marzo: la guerra", subrayó De Pablo, quien alertó que "hay que tener cuidado", al recalcar: "En febrero, sin la guerra, tuvimos 2,9% y ahora hay de tres para arriba".

Durante una entrevista que concedió al canal LN+, De Pablo evaluó que Argentina no sintió los efectos directos de la guerra en Medio Oriente, como sí ocurrió en otros países, debido al aumento del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz. En este punto, se refirió al caso de Estados Unidos. "Ellos estaban acostumbrados a tasas de 0,2%, pero ahora fue de 0,9%, con lo cual la tasa interanual pasó de 2,4% a 3,3%. La energía aumentó 10,9% y el gasoil 21,2%", detalló.

Juan Carlos de Pablo es uno de los economistas favoritos del presidente Javier Milei.

Remarcó que "la moraleja es que tuvieron una triplicación de la tasa de inflación por el impacto de la energía, lo que en la Argentina no ocurrió". "Uno tiene que mirar los promedios y, después, desagregar para ver qué es lo que ocurrió. Ahora estamos en abril y pasan millones de cosas", apuntó el economista, quien se reunió en reiteradas oportunidades con el Presidente en la Quinta de Olivos.

"No tiene que meter la gamba dibujando el INDEC"

Pese a la diferencia en el análisis con Milei, De Pablo consideró "lógica" la reacción del mandatario tras el anuncio del organismo oficial.

"No puede estar contento con una tasa de inflación del 3% mensual. Tampoco lo veo desesperado. No tiene que meter la gamba dibujando el INDEC, prohibiendo las importaciones, congelando precios o moviendo la banda para abajo", sentenció.