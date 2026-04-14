Javier Milei explicó el 3,4% de inflación: "No me gustó el dato, pero hay que tener paciencia, se va a derrumbar"

Tras el dato "malo" de inflación de marzo del INDEC, el presidente de la Nación Javier Milei, dio un discurso en la Cumbre de AmCham para dar explicaciones por la suba general y sostenida de precios: "No voy a fingir demencia, no me gustó el dato de inflación, pero se va a derrumbar".

A lo largo de su presentación ratificó el rumbo económico e hizo una referencia a las elecciones 2027: "No vamos a dejar la ortodoxia, nuestra política es justa, no nos vamos a apartar de los valores judeocristianos, de la moral como política de Estado".

"Si no nos acompañan no pasa nada, nos volvemos a casa no pasa nada (todos podemos volver al sector privado) pero si sale bien vamos a hacer la Argentina grande nuevamente", sentenció.

Nuevo abrazo de Javier Milei a Manuel Adorni en AmCham.

Al presidente lo acompañaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y otros miembros del gobierno y legisladores de La Libertad Avanza.

Milei subrayó ante empresarios y ejecutivos: "Hay que tener paciencia, no hay que desesperarse. Cuando uno hace eso toma malas decisiones. No vamos a violentar nuestros valores a la hora de diseñar nuestra política económica". "Me parece una basura la idea de relajar nuestra política monetaria para ganar las elecciones", dijo sobre "el planteo insistente desde el círculo rojo y algunos economistas".

"Si generar inflación generara crecimiento, Argentina tendría que ser potencia mundial", agregó al rechazar una política de incentivos al consumo como mejorar el poder adquisitivo. "No vamos a ceder a que hay que resignarse al infierno de tener inflación", aportó Milei y cerró: "La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retomar su senda de crecimiento".

"Hubo un ataque al corazón del modelo, al equilibrio fiscal"

Javier Milei brindó en su presentación en la cumbre de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) argumentos para defender el modelo económico tras el décimo mes de suba de la inflación.

"Voy a explicar por qué la inflación, que la odio, me repugna, dio 3,4% en marzo y sube desde el año pasado", dijo y apuntó a la oposición: "Después de que Manuel (Adorni) hizo su extraordinaria campaña en la Ciudad de Buenos Aires que le permitió ganar, hubo un ataque al corazón del modelo intentando romper el equilibrio fiscal, aunque no lo lograron".

La inflación se acercó a 1% mensual en mayo 2025, pero desde entonces volvió al alza.

"En esa situación hiperturbulenta, la que Argentina enfrentó una corrida por el equivalente al M2 -en otro momento hubiera volado por los aires-, pero recibimos un fuerte respaldo en las urnas y le sacamos 17 puntos de diferencia al kirchnerismo y dimos vuelta la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la gente no quiere volver al pasado y sabe que si seguimos haciendo las cosas bien, tarde o temprano, las cosas van a estar bien".

Javier Milei apuntó al contexto: "Esto no es inflación estrictamente"

Además, el líder de La Libertad Avanza apuntó al contexto para explicar la suba de precios: "Marzo es un mes con una estacionalidad muy negativa en términos de inflación. Impactó Educación, también todo lo que tiene que ver con la guerra y eso, impactó en todo lo que tiene que ver con Transporte y, finalmente, la carne".

"Eso explica este salto, además estamos viendo lo que pasó el año pasado con la caída de demanda de dinero, más estos efectos estacionales", indicó.

Y continuó: "Primer punto interesante: La política monetaria no cambió, por lo tanto, esto no es inflación estrictamente. Esto es que pegó un salto el nivel de precios, por cambios de precios relativos, pero la inflación de largo converge a la internacional, eso no ha cambiado. Es decir, al equilibrio que vamos de largo plazo, ese no cambio. Cambió la dinámica como se mueve en el tiempo".

"Hay otras cosas -dijo-: Si tomamos la inflación núcleo y le sacamos la carne, está igual que el mes pasado la inflación".

Y prometió: "Superados los efectos de la guerra, de la estacionalidad de Educación y de la Carne, la inflación va a caer".