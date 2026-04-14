Tras el dato "malo" de inflación, Javier Milei habla a las 18 y ratificará el rumbo económico

En el Gobierno se vienen preparando para el impacto político de otra suba de la inflación en marzo. La cifra del INDEC que iba a rondar el 3%, según anticipaban mediciones privadas, llegó a 3,4% y crece la expectativa por la palabra del presidente de la Nación Javier Milei, quien cerrará con un discurso la Cumbre de AmCham.

Por la red social X, reconoció Milei que "el dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. VLLC! PD: hoy explicaré en AmCham", adelantó.

Milei hablará a las 18 en el mismo escenario donde esta mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, se anticipó también al duro dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y aseguró que en abril arranca "un proceso de desinflación y crecimiento", por lo que prometió que se vienen "los mejores 18 meses de las últimas dos décadas".

El Jefe de Estado se expresará en esa sintonía. Fuentes de la Casa Rosada ya justificaban en el arranque de la semana que en el IPC de marzo "se verá reflejado el aumento de las naftas", precio que el gobierno congeló por 45 días.

Javier Milei llegará a AmCham con Manuel Adorni

Milei llegará esta tarde a la cita de AmCham acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en otro gesto de respaldo, aunque esta vez ante importantes hombres y mujeres de negocios, empresarios, ejecutivos, entre otros.

Se espera que ratifique el rumbo de su modelo económico, tal cual lo manifestó en sus recientes declaraciones y mensajes en redes sociales.

La inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló 9,4% en los primeros tres meses del 2026.

El décimo mes consecutivo de incremento de generalizado de precios llega tras más de dos años de gestión y el reciente pedido de recortes del 2% de gastos corrientes a los ministerios para profundizar el ajuste fiscal y achicar más el Estado.

En ese marco, el ministro Caputo reiteró que el "camino no va a cambiar" y explicó el porqué de la cifra de marzo: "Hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; tenés temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad".

El gobierno ve una baja en abril, los expertos miran la tendencia

"Puede ser que en abril desacelere, pero lo que hay que mirar es la tendencia", apuntó el analista económico y financiero, Christian Buteler en diálogo con cronica.com.ar.

"El INDEC nos está mostrando que la inflación viene acelerando desde junio del año pasado, por eso más allá de la justificación con la guerra en Medio Oriente y el impacto en el precio del petróleo, hay que ver que el rubro Educación subió el 12% en marzo 2026, entonces, acá hay un problema, no es un mes, sino un tendencia a resolver", planteó el experto.

El rubro Educación sufrió aumentos del 12% promedio en marzo 2026.

"Es cierto que el conflicto bélico pone más presión sobre los precios, pero como viene creciendo de antes, en realidad es una complicación que se agrega al que ya tenés, y si pensás seguir exactamente igual, bueno, algo se debería evaluar al respecto", concluyó Buteler.

Milei había apuntado al kirchnerismo por el alza de la inflación

El presidente Milei, por su parte, también había ensayado la semana pasada otro argumento, del orden político, para el alza sostenida de la inflación.

La semana pasada pidió "paciencia" y publicó en X: "Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación. Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza".