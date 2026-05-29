Así Milei celebró millonario desembolso de la Cámara de Especialidades Medicinales en el país

La Oficina del Presidente informó este viernes 29 de mayo de 2026 que, tras una reunión con el mandatario Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) anunció una inversión de USD 8.000 millones destinada al fortalecimiento de la investigación clínica en la República Argentina durante los próximos seis años.

Luego, el jefe de Estado celebró el entendimiento a través de sus redes sociales institucionales bajo la consigna "MAGA".

INVERSIONES POR USD 8.000M

MAGA. https://t.co/SNBwrKNOVY — Javier Milei (@JMilei) May 29, 2026

Desarrollo de alta complejidad y alcance federal

La inversión, impulsada de forma directa por las empresas nucleadas en CAEMe, permitirá expandir el desarrollo de investigaciones biomédicas de alta complejidad en distintas jurisdicciones del territorio nacional. Según detalló el comunicado oficial del Gobierno, la iniciativa busca potenciar las capacidades técnicas existentes y ampliar el acceso a tecnologías de última generación, además de promover nuevas terapias innovadoras para los pacientes del sistema de salud.

Desde la administración central destacaron que el país cuenta con recursos humanos altamente capacitados y una infraestructura científica con potencial de crecimiento. En ese sentido, señalaron que la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad de un marco regulatorio coherente y la apertura comercial impulsada por el Poder Ejecutivo comenzaron a consolidar las condiciones necesarias para atraer inversiones internacionales de gran escala.

Impacto en el empleo y las exportaciones

El desarrollo planificado para la investigación clínica posee un impacto directo sobre la generación de puestos de trabajo calificados y el fortalecimiento de una amplia cadena de valor que integra a profesionales sanitarios, laboratorios, proveedores tecnológicos y centros de investigación.

Asimismo, se remarcó que este tipo de actividad promueve de manera constante el ingreso de divisas mediante la exportación de servicios científicos y tecnológicos, contribuyendo al crecimiento de la economía y al desarrollo federal.

Finalmente, el presidente Javier G. Milei destacó el trabajo coordinado junto al Ministerio de Salud de la Nación, manifestando la intención oficial de consolidar un ecosistema sanitario sustentado en la calidad científica y la articulación estratégica entre el sector público y el sector privado.