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Martes, 14 de abril de 2026

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Antes de conocerse la inflación de marzo, Luis Caputo habla ante empresas de Estados Unidos en el país

El ministro de Economía expone en la AmCham Summit 2026. Por la tarde se publicará el dato inflacionario del tercer mes del año.

En medio de un panorama económico complejo, el ministro Luis Caputo expone este martes en la AmCham Summit 2026, la actividad anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina.

Caputo se presenta horas antes publicarse el dato de la inflación de marzo. Según dijo ayer, la cifra estará por encima del 3%.

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