La inflación mayorista en abril subió a 5,2%

La inflación mayorista subió a 5,2%, con una suba de 1,8% respecto a marzo de este año y una variación trimestral que alcanzó el 11,6%.

De esta manera, se duplicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que había llegado este mes a 1,8%.

El INDEC indicó esta suba, que viene impulsada por aumentos del 5,3% en productos nacionales y 2,5% entre los importados.

Por su parte, las mayores alzas se dieron por el incremento del petróleo crudo y gas, productos refinados del petróleo, sustancias y productos químicos, alimentos y bebidas, y artículos de caucho y plástico.

El IPM estuvo muy fuertemente motivado en su suba por el incremento a nivel mundial del petróleo, producto de la Guerra en Medio Oriente.

La suba consolidó al commodity por encima de los USD 100 el barril e impulsó los valores hacia arriba.