Javier Milei, a un año de la salida del cepo: "Fue una declaración de principios"

El presidente Javier Milei reivindicó este martes la salida del cepo cambiario, al cumplirse un año de esa decisión. "No fue una medida técnica. Fue una declaración de principios. Le devolvimos a los argentinos el derecho a decidir sobre su propio dinero", destacó a través de un posteo publicado en la red social X.

Milei consideró que el fin del cepo marcó el cierre de "una de las peores herramientas de control, saqueo y empobrecimiento que el kircherismo le impuso a los argentinos durante décadas".

"El cepo cambiario era una aberración. Obligaban a liquidar los dólares al precio que ellos decidían, fijaban el tipo de cambio desde su escritorio y enviaban a la gente a los mercados paralelos. Mientras tanto, los degenerados fiscales del régimen y sus amigos vaciaban el Banco Central", afirmó el líder de La Libertad Avanza.

La medida fue implementada el 14 de abril de 2025 mediante un comunicado del Banco Central (BCRA). "La eliminación de restricciones cambiarias impulsará la actividad, el empleo, la inversión y la productividad de la economía argentina, con el refuerzo de la recuperación del ahorro doméstico y el crédito al sector privado en curso", destacó la autoridad monetaria en aquel momento.

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