Agenda cargada para Javier Milei: inflación de marzo, encuentro con Petr Pavel y discurso en AmCham

Tras confirmar el ajuste del 2% de gasto corriente ordenado a los ministerios para "cuidar el equilibrio fiscal", el presidente de la Nación, Javier Milei, se prepara para el dato de inflación del mes de marzo que informará el INDEC. Lo recibirá en medio de una agenda cargada, con dos citas confirmadas por la Casa Rosada a cronica.com.ar.

En el gobierno ya admiten que el ente estadístico oficial publicará este martes por la tarde otro alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Antes, Milei recibirá a su par de República Checa, Petr Pavel, en la Casa Rosada. Ya para las 18 dará un discurso de cierre de la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

Mientras el mandatario nacional se aferra al ajuste, avanza una semana complicada en medio de las revelaciones judiciales sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Si bien no fue confirmado el horario, Milei viajará el viernes a Israel acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Javier Milei recibe a su par de República Checa, Petr Pavel

A las 10 de este martes, el presidente Milei recibirá en la Casa Rosada a su par de República Checa, Petr Pavel.

Es la primera visita oficial a América Latina en 15 años de un mandatario de ese país miembro de la Unión Europeo que, hasta 1993, formaba parte de Checoslovaquia. Luego, Pavel se trasladará a Chile.

Javier Milei en República Checa con Petr Pavel.

Milei y Pavel se reunieron en junio de 2024 en la ciudad capital Praga, cuando evidenciaron sintonía política y firmaron un memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia militar.

Ahora, volverán a encontrarse en pleno conflicto en Medio Oriente y tras el respaldo explícito de Milei a Estados Unidos e Israel. Pavel es un político de la centroderecha europea, exgeneral de la OTAN.

Javier Milei recibe la inflación de marzo del Indec

Después de la visita oficial del mandatario checo, Milei podría permanecer en la Casa Rosada, como suele hacerlo los días martes de cada semana, para recibir en su despacho la publicación del INDEC sobre otro alza general de precios al consumidor.

Se espera la palabra del Presidente al respecto, tras más de 10 meses de aumento del IPC.

Javier Milei y Luis Caputo reciben la inflación de marzo del INDEC.

Es probable que se refiera a este problema y otros aspectos del contexto económico actual en el discurso de cierre de la AmCham que arrancará a las 18 ante ejecutivos y empresarios.

También hay expectativa por la presentación en el mismo escenario del ministro de Economía, Luis Caputo, que será a las 9 de la mañana.