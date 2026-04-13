EN ALZA
Luis Caputo admitió que "seguramente" la inflación de marzo superará el 3%
El ministro de Economía, no obstante, vaticinó que "desde abril se viene un proceso de desinflación y de crecimiento". "Se vienen los mejores meses", confió.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció este lunes que la suba en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo "seguramente" estará por encima del 3%. El dato oficial lo dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este martes.
"Desde abril se viene un proceso de desinflación y de crecimiento", confió, sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda. "Se vienen los mejores meses", aseguró.
Noticia en desarrollo