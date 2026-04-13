Luis Caputo admitió que "seguramente" la inflación de marzo superará el 3%

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció este lunes que la suba en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo "seguramente" estará por encima del 3%. El dato oficial lo dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este martes.

"Desde abril se viene un proceso de desinflación y de crecimiento", confió, sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda. "Se vienen los mejores meses", aseguró.

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