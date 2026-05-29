Caputo aseguró que ya se mejoraron 200 kilómetros de rutas del Mercosur

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseveró este viernes que ya se concretaron los trabajos de mejoras en 200 kilómetros de rutas del Mercosur en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.

El titular del Palacio de Hacienda recalcó que las obras se realizaron "con inversión 100% privada" y fueron efectuadas "en tiempo récord".

"El nuevo sistema de concesiones ya está mostrando resultados concretos. En sólo 5 meses se rehabilitaron más de 200 km de las Rutas del Mercosur con inversión 100% privada, alcanzando condiciones óptimas de transitabilidad en uno de los corredores logísticos más importantes de la Argentina y de toda la región", destacó Caputo en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Luego, precisó que los trabajos se realizaron sobre las rutas 12 y 14, entre Zárate (Buenos Aires) y Gualeguaychú (Entre Ríos). "Las obras estaban previstas para ejecutarse durante el primer año de contrato, pero fueron finalizadas en tiempo récord gracias al nuevo esquema concesionado", subrayó.

Por último, indicó que "en los próximos meses se rehabilitarán los 540 kilómetros restantes que completan la Etapa I". "Seguiremos avanzando hacia la modernización integral de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales que integran la Red Federal de Concesiones", anunció.

Aumento en el peaje de Zárate

La Dirección Nacional de Vialidad habilitó la aplicación de nuevos cuadros tarifarios en la estación de peaje Zárate, ubicada sobre la Ruta Nacional 12, tras aprobar la finalización de las obras de puesta en valor en el Tramo Oriental de la Red Federal de Concesiones.

El nuevo esquema de precios fue publicado en el Boletín Oficial e introduce una diferenciación según el método de abono que utilicen los conductores en las cabinas de control.

Para los vehículos encuadrados en la Categoría 0, el costo se fijó en $2.353,67 bajo la modalidad de pago automático. Por el contrario, aquellos usuarios que opten por el sistema de pase manual electrónico deberán abonar un valor total de $4.707,32 por cruce.

Para las unidades de Categoría 1, en tanto, los valores aprobados estipulan un costo de $4.707,32 para el cobro automático y de $9.414,65 para la vía manual.