La irónica respuesta de Luis Caputo al mensaje de García Cuerva contra el "terrorismo de redes"

El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó este miércoles un irónico mensaje para responderle al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien durante el Tedeum del 25 de Mayo cuestionó el "terrorismo de redes" y pidió dejar atrás la polarización política. Pese a que el Gobierno había evitado hasta el momento confrontar con el referente de la Iglesia, el presidente Javier Milei difundió el posteo del titular del Palacio de Hacienda.

"No pude estar presente en el Tedeum, pero seguramente García Cuerva se refería este tipo de violencia en las redes", sostuvo Caputo en un mensaje en su cuenta en X en el que adjuntó una foto del Presidente en la que un usuario lo ataca por utilizar un prendedor en la solapa que muestra una bandera argentina y otra israelí, unidas.

El mensaje de García Cuerva y la respuesta de Javier Milei

En el mensaje de la homilía que brindó con motivo del Tedeum en la Catedral Metropolitana, García Cuerva instó a "refundar el vínculo social y político entre los argentinos" al tiempo que apuntó fuertemente contra la irresponsabilidad de estar peleando en redes cuando "la sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos".

Al hablar ante el Presidente y los integrantes del Gabinete que asistieron a la ceremonia -Caputo no fue por estar engripado-, García Cuerva alertó sobre los "odiadores" de ayer y los "haters de hoy", que desde un escritorio o una pantalla hacen "terrorismo de las redes, descalificando, difamando", y citó al Papa León XIV: "Los invito a abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo".

En una entrevista que brindó en las últimas horas, Milei aseguró que no se sintió atacado por las frases del arzobispo de Buenos Aires aunque consideró "exagerado" hablar de "terrorismo de las redes".

"No tengo nada de qué quejarme. Abre un diálogo y un debate, me parece súper valioso. Lo hace desde su posición y es entendible. Me parece interesante que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación", sostuvo el líder de La Libertad Avanza.

Asimismo, evaluó: "No me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. El terrorismo es gente poniendo bombas, cuando el Estado persigue a las personas. La palabra es un poco fuerte, es un poco exagerada, pero es expresar una opinión. Lo más complicado son las cosas que se hacen en el Estado y no las redes".